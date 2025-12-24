Redmagic 11 Air oficjalnie. To będzie smukła bestia z ogromną baterią

Po październikowej premierze Redmagic 11 Pro producent szykuje się do prezentacji urządzenia z wyróżnikiem Air, czyli następcy płaskiego modelu Redmagic 10 Air.

Istnienie modelu Redmagic 11 Air zostało właśnie oficjalnie potwierdzone przez Jiang Chao, menedżera produktu w dziale gamingu Redmagic, który odniósł się do najnowszych przecieków krążących w chińskich mediach społecznościowych. Przedstawiciel marki zapewnił, że nadchodzący sprzęt będzie bardzo wydajny, co w połączeniu z doniesieniami znanych leaksterów zapowiada jedną z ciekawszych premier początku 2026 roku.

Według informacji udostępnionych przez Digital Chat Station nadchodzący Redmagic 11 Air zadebiutuje w Chinach już w styczniu 2026 roku. Mimo smuklejszej konstrukcji smartfon zapewni niemal flagową wydajność. Jego sercem ma być układ Snapdragon 8 Elite (czyli flagowiec starszej generacji), wspierany przez charakterystyczny dla tej marki system aktywnego chłodzenia z fizycznym wentylatorem. Całość ma wspierać imponująca konfiguracja pamięci, sięgającą nawet 24 GB RAM oraz 1 TB przestrzeni na dane użytkownika.

Specyfikacja urządzenia, ukrywającego się pod numerem modelu NX799J, pojawiła się już w bazie certyfikacyjnej TENAA. Wynika z niej, że Redmagic 11 Air zaoferuje 6,85-calowy panel OLED o rozdzielczości 1.5K. Największe wrażenie robią jednak wymiary w zestawieniu z zastosowanym ogniwem. Smartfon ma mieć zaledwie 7,85 mm grubości i ważyć około 207 gramów, a mimo to wewnątrz obudowy producentowi udało się zmieścić potężną baterię o pojemności około 7000 mAh.