Motorola z potworem 7000 mAh. Już wkrótce w Polsce

Osoby poszukujące komfortu w przystępnej cenie (jak zapowiada producent) powinny zwrócić uwagę na niedrogie modele motorola moto g06 power i moto g06. Oba urządzenia oferują największy wyświetlacz w historii serii moto g – aż 6,88 cala. Jest to matryca LCD w rozdzielczości HD+ z jasnością do 600 nitów i funkcją Water Touch, która pozwala korzystać z ekranu nawet mokrymi palcami.

Dalsza część tekstu pod wideo

Moto g06 power wyróżnia się niezwykle pojemną baterią 7000 mAh, która wystarcza na ponad dwa i pół dnia pracy, nawet przy intensywnym użytkowaniu. Bateria zachowuje ponad 80% pojemności nawet po 1000 cykli ładowania, dzięki czemu urządzenie bardzo długo utrzyma swój czas pracy. Podstawowy wariant otrzymał akumulator 5200 mAh.

Sercem obu modeli jest układ MediaTek Helio G81 Extreme o wydajności wystarczającej do codziennej pracy. Model moto g06 power dostępny będzie w wariancie 4 GB RAM oraz z 64 GB pamięci wewnętrznej, wspiera też karty pamięci microSD o pojemności do 1 TB. Pomimo dużego ekranu i bardzo pojemnej baterii, smartfon ma tylko 8,82 mm grubości i waży 220 g. Klasa ochrony IP64 zabezpiecza obydwa urządzenia przed kurzem i przypadkowym zalaniem. Wyświetlacz chroniony jest natomiast szkłem Corning Gorilla Glass 3.

Nowe smartfony wyposażone są głośniki stereo z Dolby Atmos i Bass Boost. Do tego w specyfikacji znajdziemy aparat główny 50 Mpix wspierany sztuczną inteligencją oraz przedni aparat 8 Mpix do selfie.

Obudowy w kolorach Pantone są wykończone tworzywem, które nie łapie odcisków palców, a do smartfonów dodawane jest także etui. Wariant moto g06 power (4/64 GB), który trafi do Polski, będzie oferowany w kolorach: niebieskim (PANTONE Tapestry) oraz oliwkowym (PANTONE Laurel Oak).

Zarówno moto g06 oraz moto g06 power obsługują funkcję Google „Zaznacz, aby wyszukać”, która umożliwia szybkie wyszukiwanie i planowanie bez przełączania aplikacji. Funkcje oparte na sztucznej inteligencji umożliwiają dodawanie efektów studyjnych do portretów i zdjęć nocnych, co pozwala na bezproblemową realizację kreatywnej wizji.