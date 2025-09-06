Action przecenił na 20 zł. Nie dziwne, gdy zaraz zniknie
Sprzęt, o którym mowa, to konsola do gier. Nie jest to jednak typowy brick game, którego spodziewalibyśmy się w tym budżecie, a coś o wiele bardziej zaawansowanego.
Mowa tu o sprzęcie z czterema przyciskami kierunkowymi i czterema funkcyjnymi, które oferuje kolorowy ekran. Na jej pokładzie mamy znaleźć aż 104 gry, więc każdy znajdzie coś dla siebie.
Konsola z Action
Ciekawie prezentuje się tu kwestia zasilania. W przypadku tego urządzenia mowa jest o trzech ogniwach AAA. Mogą to być zarówno klasyczne baterie, jak i akumulatorki. Świetnie więc sprawdzi się jako awaryjne źródło rozrywki w długiej trasie, kiedy nie chcemy nadwyrężać naszego smartfona, ani powerbanka.
Jeśli jednak bardziej interesują Cię prawdziwe klasyki retro, to polecam Hyper Mega Tech! Super Pocket Capcom Edition, którą możecie kupić między innymi w sklepach Euro. Warto jednak pamiętać, że w tym przypadku cena wynosi 249 zł.