Sprzęt

Action przecenił na 20 zł. Nie dziwne, gdy zaraz zniknie

Sprzęt, o którym mowa, to konsola do gier. Nie jest to jednak typowy brick game, którego spodziewalibyśmy się w tym budżecie, a coś o wiele bardziej zaawansowanego.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 12:11
0
Mowa tu o sprzęcie z czterema przyciskami kierunkowymi i czterema funkcyjnymi, które oferuje kolorowy ekran. Na jej pokładzie mamy znaleźć aż 104 gry, więc każdy znajdzie coś dla siebie.

Konsola z Action

Ciekawie prezentuje się tu kwestia zasilania. W przypadku tego urządzenia mowa jest o trzech ogniwach AAA. Mogą to być zarówno klasyczne baterie, jak i akumulatorki. Świetnie więc sprawdzi się jako awaryjne źródło rozrywki w długiej trasie, kiedy nie chcemy nadwyrężać naszego smartfona, ani powerbanka.

Jeśli jednak bardziej interesują Cię prawdziwe klasyki retro, to polecam Hyper Mega Tech! Super Pocket Capcom Edition, którą możecie kupić między innymi w sklepach Euro. Warto jednak pamiętać, że w tym przypadku cena wynosi 249 zł.

Zródła zdjęć: Action, Lech Okoń / Telepolis