Polacy naukowcy pracują nad rewolucją na rynku smartfonów i tabletów

Tlenek indowo-cynowy – to substancja, która obecnie jest wykorzystywana w ekranach dotykowych naszych smartfonów i tabletów. Polscy naukowcy pracują jednak właśnie nad tańszym i bardziej przyjaznym środowisku rozwiązaniem.

Nad nowymi, przezroczystymi materiałami przewodzącymi pracują naukowcy z Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki – Łukasiewicz oraz z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Oba aspekty, tj. przezroczystość i przewodzenie są tu niezwykle ważne dla zastosowania w urządzeniach elektronicznych. W jaki sposób chcą to osiągnąć Polacy?

Przed Polakami sporo pracy

Obecnie, do wytwarzania celu wykorzystuje się materiały zawierające metale szlachetne, co wpływa na wysokie koszty produkcji. Polacy właśnie ten ostatni element chcą zmienić szukając sposobu na zastosowanie w tym przypadku bardziej dostępnych i tańszych surowców. W tym celu wybrani zostaną potencjalni "kandydaci" do tego celu, którzy w następnej kolejności zostaną poddani różnym badaniom i analizom. Zespół chce zastosować przy tym technikę magnetronowego rozpylania katodowego, dzięki czemu będzie w stanie tworzyć cienkie warstwy złożonych materiałów bez konieczności syntezy nanocząstek i mieszania ich z dwutlenkiem krzemu – wskazuje portal naukawpolsce.pl. To rozwiązanie ma skrócić i ułatwić cały proces.

Mikrostruktura nowych materiałów zostanie zobrazowana z zastosowaniem tomografii sondą atomową (APT). Ta metoda umożliwia wytworzenie trójwymiarowych obrazów wnętrza materiału z rozdzielczością atomową. Ta czynność jest akurat konieczna dla zrozumienia własności materiałów. Ponadto, ze względu na cechę przewodzenia i bardzo nietypową strukturę zespół planuje zastosować także zaawansowane pomiary własności transportu elektronowego. Wszystkie te pomiary mają być natomiast wkładem do prac obliczeniowych, które są kluczowe dla zastosowania tych materiałów jako przezroczystych elektrod.

Źródło zdjęć: Shutterstock, Drazen Zigic

Źródło tekstu: naukawpolsce.pl, PAP