Chcecie mieć piękną żonę/męża? To może mieć ogromny wpływ

Uroda, intelekt, poczucie humoru, wspólne pasje? Powodów do bycia razem jest wiele. Ale w tym pierwszym przypadku według badań jest też dość ciekawa zależność z naszą aparycją.

Najnowsze badanie, którego autorami jest połączony zespół naukowców z Uniwersytetu Yale i Uniwersytetu Stanu Nowy Jork. Wzięli oni na warsztat analizę danych zebranych przez profesora psychologii R. Davida Thomasa na Uniwersytecie Florydy. W sumie są tam informacje na temat 1300 par przeciwnej płci oraz 27 indywidualnych badań.

Mężczyźni z czasem schodzą na ziemię

Według najnowszej analizy wykonanej przez wspomniany zespół zarówno kobiety jak i mężczyźni potrafią nie tylko konkretnie i trafnie określić swoją atrakcyjność, ale też łączyć się w związki z osobami o takiej samej samoocenie. Co ważne, chodzi tu nie tylko o to jak badani sami siebie postrzegali, ale też czy pokrywało się to z grupą nieznajomych, którzy mieli za zadanie dokonać obiektywnej oceny urody prezentowanych osób.

Oznacza to więc, że jeśli jest ktoś, kto zarówno przez siebie jak i przez obcych jest uważany za osobę atrakcyjną, to jest duża szansa na to, że zwiąże się z kimś o takich samych wyróżnikach. Ale to nie jedyna sprawa, której przyjrzeli się naukowcy. Sprawdzili oni też jak kwestia samooceny zmienia się w związkach w perspektywie czasu. Na tej podstawie wskazali, że im dłużej panowie są w związku tym trafniej są ocenić swoja atrakcyjność. I jak dodają badacze, za tę zmianę odpowiedzialne może być ustąpienie nadmiernej pewności siebie na rzecz bardziej realistycznego spojrzenia

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, simona pilolla 2

Źródło tekstu: Science Daily