Ulubione słodycze nie będą już takie same? To wielka zmiana

Naukowcy ze Szwajcarii opracował nowatorską technikę produkcji czekolady. Ulubiony przysmak wielu z nas może dzięki temu stać bardziej ekologiczny. Ale zmianie może ulec też smak. Wszystko przez zastosowanie całego kakaowca.

Czy wiecie jak powstaje czekolada? Cóż, jej najważniejszy składnik to ziarna kakaowca. Do tej pory jednak cała reszta tej rośliny szła na straty jeśli chodzi o produkcję brązowego łakocia. To trochę jak zachowanie samych nasion z dyni do zjedzenia, zamiast wykorzystanie obu elementów. Ale zespół naukowców z Federalnego Instytutu Technologii w Zurychu opracował właśnie rozwiązanie tego problemu.

Zamiast cukru

Badacze ze Szwajcarii opracowali sposób na wytwarzanie czekolady przy użyciu całego owocu kakaowca, a nie tylko ziaren - i to bez użycia cukru. Do wytworzenia brązowego łakocia jest wykorzystywany zarówno miąższ owoców kakaowca, sok i łuskę lub endokarp. Proces ten już przyciągnął uwagę firm zajmujących się zrównoważoną żywnością – donosi BBC.

Nowością jest także nowy smak, który zdaniem twórców tego rozwiązania przypomina trochę ananas. Stoi za nim bardzo słodki sok, który jest destylowany do postaci wysoce skoncentrowanego syropu, łączony z miąższem, a następnie mieszany z wysuszoną łuską lub endokarpem, tworząc bardzo słodki żel kakaowy. Po dodaniu go do ziaren kakaowych nie ma konieczności stosowania cukru.

Nowe rozwiązanie może nie tylko wpłynąć na smak, ale także i zyski czekoladowej branży, a w szczególności sytuację rolników zajmujących się uprawą kakaowców. Będą oni mogli uzyskać dodatkowy przychód za sprzedaż wyrzucanych do tej pory elementów. Ma to także wymiar ekologiczny – na tym samym obszarze i w tym samym koszcie można bowiem wytworzyć więcej materiału do produkcji czekolady niż do tej pory. Co ciekawe, możliwe jednak, że zmiana wpłynie także na nieznaczne podwyższenie ostatecznej ceny. Jak podaje BBC powołując się na autorów tego rozwiązania, wszystko przez dotacje dla przemysłu cukrowniczego, które pozwalają utrzymać niskie ceny tego składnika.

