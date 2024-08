Lepiej nie rób tak przed telewizorem. To szkodliwe dla zdrowia

Przy tak wielu świetnych programach i serialach do oglądania na platformach streamingowych, kuszące jest nadrabianie zaległości podczas jedzenia. Czy taka kolacja przed TV to dobry pomysł?

Kolacja telewizyjna - samo zło?

Nie ma dobrej reputacji. To koncepcja, która pochodzi z Ameryki i przywołuje obrazy przetworzonego posiłku, pełnego tłuszczu i soli, spożywanego na kolanach, w pozycji siedzącej na kanapie. A co w przypadku, jeśli zamiast niezdrowych chipsów wybierzesz talerz pełen warzyw i produktów pełnoziarnistych? Czy sam akt jedzenia przed telewizorem zniweczy te wszystkie wysiłki? Istnieją pewne przesłanki, że niestety, tak.

Badania sugerują. że nawykowe jedzenie podczas oglądania telewizji nie jest dla nas korzystne, bez względu na to, co jemy. Dlaczego?

Naukowcy twierdzą, że w naszej diecie kluczową rolę odgrywa nasze otoczenie. Istnieje wiele badań, które wykazały bezpośredni związek między oglądaniem telewizji. a wyższym ryzykiem otyłości. Prawdopodobnie ma to też ścisły związek z tym, że siedzimy zbyt długo i nie wykonujemy zalecanej ilości ćwiczeń fizycznych.

Ale oglądanie telewizji wpływa też na to, ile jemy. Rozproszenie uwagi to jedna z głównych teorii, dlaczego możemy jeść więcej, oglądając jednocześnie telewizję.

- mówi Monique Albas, adiunkt nauk komunikacyjnych na Uniwersytecie Amsterdam.

Gdy jesteśmy wciągnięci z fabułę, mniej uwagi zwracamy na jedzenie i ignorujemy sygnały, świadczące o tym, że jesteśmy już najedzeni. Zwyczajnie, przejadamy się. W wielu przypadkach też, nie pamiętamy, co jedliśmy i ile zjedliśmy gdy spożywaliśmy posiłek przed ekranem. Ludzie też spędzają dużo więcej czasu na jedzeniu, jeśli jednocześnie oglądają telewizję. A to wiąże się ze spożywaniem większej liczby kalorii.

Innym powodem, dla którego możemy jeść więcej, oglądając telewizję, jest to, że jedzenie może nie smakować nam tak samo, gdy zaczniemy na nie zwracać większą uwagę. Zdaniem innej holenderskiej badaczki, Floor van Meer, Ma to też swoją dobrą stronę - telewizja może być dobrym sposobem by zachęcić dzieci do jedzenia warzyw, jeśli nie lubią ich smaku.

Istnieje też teoria, która twierdzi że człowiek zawsze próbuje spełnić swój "hedonistyczny cel" . Oznacza to, że oczekujemy pewnej ilości przyjemności w ciągu dnia, a jeśli jej nie otrzymamy, szukamy gdzie indziej. Jeśli program telewizyjny nie spełni oczekiwań, możemy zjeść więcej, aby to zrekompensować. Ważny jest też nasz nastrój. Jeśli ogladamy to, co nas uszczęśliwia, chętniej wybieramy "hedonistyczne produkty" takie, jak popcorn z masłem lub lody czekoladowe. Nie bez znaczenia są również emitowane reklamy - one także sprawiają, że ludzie mogą zjeść więcej.

Jak bardzo telewizja wpływa na nasze spożycie jedzenia, zależy od wielu czynników i jest procesem bardzo złożonym. To nadal wdzięczny temat dla badaczy. "Kolacja telewizyjna" to coś więcej niż tylko przetworzone i wysokosolone dania gotowe. Jeśli zatem zasiadasz, aby się zrelaksować dwa razy pomyśl, czy na pewno chcesz spożyć swój posiłek przed telewizorem i uczynić z tego stały nawyk.

Źródło zdjęć: Kaspars Grinvalds / Shutterstock.com

Źródło tekstu: bbc.com