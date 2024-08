To odkrycie może wywrócić Waszą wiedzę na temat koni

Mówienie, że ktoś ma łeb jak koń nie należało do tej pory do zbyt pochlebnych. Może się jednak okazać, może się to zmienić. Zwierzęta te od dawna uznawane były przecież za mądrych kompanów. Nowe odkrycie tylko to potwierdza.

Badanie popularnych kopytnych zostało przeprowadzone przez Nottingham Trent University. Wyniki pokazały dość ciekawą obserwację, która może też pomóc w lepszej hodowli tych zwierząt. Okazuje się bowiem, że konie nie tylko reagują na bodźce pod wpływem chwili, ale potrafią też planować oraz są świadome konsekwencji i wyników swoich działań – wskazuje The Guardian.

Sprytny jak koń

Aby dojść do tych wniosków naukowcy z Nottingham Trent University zdecydowali się na grę opartą na nagrodach. Wzięło w niej udział 20 koni, a całość podzielono na trzy etapy. Na początku zwierzęta były nagradzane za samo dotknięcie nosem kartki. Przy drugim etapie dodano czerwone światło “stop” – w tym przypadku zwierzęta otrzymywały nagrodę za wykonanie zadania z poprzedniej części tylko przy jego wyłączeniu.

Początkowo zdawało się, że konie nie do końca rozumiały co się dzieje – nadal oczekiwały nagrody za dotknięcie kartki także gdy światło “stop” było włączone. Ale w trzecim etapie, gdy dołączono 10-sekundowe kary wyłączenia z zabawy, nagle nastąpił znaczący spadek liczby popełnianych błędów. Zwierzęta dostosowały swoje podejście widząc, że poprzednia taktyka była nieopłacalna. Zdaniem badaczy ta szybka zmiana wskazuje, że konie mają wyższy poziom rozumowania poznawczego, niż wcześniej sądzono. Może to także sugerować, że dla kopytnych drugi etap także był jasny, ale nie dawał żadnych negatywnych konsekwencji, więc nie wymagał od nich zmiany działań.

Samo odkrycie nie tylko jest przełomowe przez zmianę dotychczasowego postrzegania tych zwierząt. Wnioski idące z przeprowadzonych badań mogą jednak pomóc w lepszym dbaniu o nie. Zdaniem autorów wskazują one bowiem na to, że konie wcale nie potrzebują surowych metod podczas treningu, by uzyskać naprawdę dobre wyniki ich pracy.

