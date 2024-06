Naukowcy stworzyli "szklisty żel". Ciężko będzie go złamać

Naukowcy z USA, głównie z Uniwersytetu Stanowego Karoliny Północnej, opracowali “szklisty żel”. Jest sztywny, mocny i rozciągliwy, a do tego łatwe w produkcji. To będzie hit?

Do tej pory polimery szkliste i żele stały trochę po przeciwnej stronie barykady. Te pierwsze są twarde, sztywne, ale też kruche. Dzięki temu sprawdzają się dobrze chociażby przy produkcji butelek do wody. Natomiast żele są miękkie i rozciągliwe. Zespół naukowców z USA postanowił sprawdzić, czy można połączyć ich zalety w jeden supermateriał. Tak właśnie powstały szkliste żele.

Ma więcej zalet

Z jednej strony są twarde i wytrzymałe. Z drugiej strony, przy odpowiedniej sile, można je spokojnie rozciągać do nawet pięciokrotności ich pierwotnej długości. Proces ten można też cofnąć poprzez zastosowanie ciepła. To nie koniec zalet. Sama powierzchnia nowego materiału przejawia także wysoką przyczepność. Natomiast dzięki temu, że jest on w ponad 50% ciekły, czyni go to bardziej wydajnym przewodnikiem prądu.

Jak podaje Science Daily, aby stworzyć taki żel naukowcy zaczynają od ciekłych prekursorów polimerów szklistych i mieszają je z cieczą jonową. Ta połączona ciecz jest wlewana do formy i wystawiana na działanie światła ultrafioletowego, które "utwardza" materiał. Na koniec forma jest usuwana, pozostawiając szklisty żel. Naukowcy wskazują, że ze względu na prosty sposób produkcji nowego materiału znajdzie on duże i szerokie zastosowanie, chociażby w uproszczeniu procesu produkcji rzeczy tworzonych z polimerów. Obecnie wymaga on czasem tworzenia tego typu rozwiązań w jednym miejscu, a następnie przetransportowania go do innej fabryki, gdzie formowany jest produkt końcowy.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Meixiang Wang, news.ncsu.edu

Źródło tekstu: Science Daily