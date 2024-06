Microsoft zamyka podwodne centrum danych. Cel osiągnięty

Microsoft kilka lat temu umieścił pod wodą centrum danych. Był to eksperymentalny projekt Natick, a jego celem było sprawdzenie jak będą pracować centra danych pod wodą i czy w rezultacie staną się mniej zawodne od tych lądowych. Celem eksperymentu było zmniejszenie ogromnych kosztów chłodzenia, charakterystycznych dla konwencjonalnych centrów danych.

Serwery naziemne - takie, na których obecnie polegamy w przypadku potrzeb związanych z chmurą oraz sztuczną inteligencją - wymagają rozbudowanej klimatyzacji i chłodzenia. Jest to nie tylko kosztowne, ale ma też i zawrotne konsekwencje dla globalnej sieci energetycznej oraz naszej planety. Celem projektu było sprawdzenie, czy podwodne centra danych miałyby korzyści z chłodnej wody i obojętnego azotu, który wypełniał kapsułę. Azot jest mniej reaktywny niż tlen, dlatego testowano czy zwiększy on niezawodność eksperymentalnej kapsuły.

Wyniki eksperymentu były obiecujące, ale mimo tego firma zaprzestała testowania w 2020 roku, a cysterna została wyłowiona i gruntownie przebadana. Wyniki z eksperymentu były potwierdzeniem tego, że podwodne centrum danych jest 8 razy mniej zawodne niż lądowe. Chłodna woda zapewniała energooszczędną regulację temperatury, a energia była pozyskiwana z turbin i wiatru. Obecnie, eksperyment uważa się za oficjalnie zakończony.

