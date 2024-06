Materiał jądrowy w rogach nosorożców. Kłusownicy są bezradni?

20 nosorożców z Republiki Południowej Afryki biega po kraju z materiałem radioaktywnym w rogu. W ten nietypowy sposób naukowcy z RPA chcą zwalczyć problem zagrażający istnieniu tych zwierząt.

Wszystko zaczyna się od niecodziennej współpracy weterynarzy i ekspertów nuklearnych, którzy najpierw chwytają nosorożca, a następnie, po wywierceniu małego otworu w jego rogu, wprowadzają tam materiał jądrowy. Skąd taki pomysł? Rozwiązanie ma pomóc w walce z kłusownikami, a docelowo, doprowadzić do powstrzymania w całości ich działań nie tylko wśród tych zwierząt, ale też chociażby słoni.

Niska skuteczność?

Całość bazuje na rozwiązaniach bazujących na… kontrolach granicznych. Istnieje bowiem sieć monitorowania promieniowania, która została zaprojektowania w celu zapobiegania terroryzmowi nuklearnemu – wskazuje ABC News. To właśnie to narzędzie miałoby wychwycić rogi, w których pozostawiono promieniotwórczy izotop. Autorzy badania upatrują w tym próby wyjścia z utartych do tej pory schematów w walce z kłusownikami i handlarzami. Tym bardziej, że jest o co walczyć.

Populacja nosorożców jeszcze około sto lat temu miała wynosić nawet około pół miliona okazów. Obecnie to raptem 27 tysięcy, z czego około 16 tysięcy (prawie 2/3) żyje właśnie w RPA. Jak wskazują badacze, obecnie widać, że przemyt niezwykle cennych na czarnym rynku rogów nosorożca znów wzrasta po pandemii koronawirusa. Zastosowane przez uczonych z RPA rozwiązanie nie wzbudza jednak zaufania wśród wszystkich komentatorów z branży. Ich zdaniem rozwiązanie to nie odstraszy kłusowników, ponieważ często przy przemycie pomijane są tradycyjne przejścia graniczne. Sami autorzy jednak uspokajają, że nowatorska metoda jest bezpieczna dla nosorożców, ponieważ dawka radioaktywności izotopu jest bardzo niska, a jej potencjalny, negatywny wpływ na zwierzę został dokładnie przetestowany.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, Melnikov Dmitriy

Źródło tekstu: ABC News