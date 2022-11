Mark Zuckerberg szokuje. Jego sztuczna inteligencja pokonuje człowieka

Mark Zuckerberg chwali się Cicero, sztuczną inteligencją, będącą w stanie pokonać każdego człowieka w grze opartej na umiejętnościach towarzyskich i sztuce negocjacji.

W ostatnim latach mogliśmy zaobserwować znaczny rozwój technologii sztucznej inteligencji. Pojawiła się też moda na chwalenie się osiągnięciami autorskich AI. Dzięki temu możemy podziwiać obrazy wygenerowane m. in. przez Dall-E i Stable Diffusion. Sztuczna inteligencja sprawdza się nie tylko w przypadku tworzenia dzieł artystycznych. Okazuje się, że nie sprawia jej trudności opanowanie sztuki dyplomacji.

Sztuczna inteligencja mistrzem Diplomacy

Meta, właściciel Facebook i Instagrama, aktywnie pracujący nad stworzeniem metawersum, pochwalił się możliwościami swojej sztucznej inteligencji o nazwie Cicero. Nawiązanie do polityka i jednego z najznamienitszych mówców Republiki Rzymskiej - Marka Tuliusza Cycerona - jest tutaj nieprzypadkowe. AI Mety odznacza się wysokimi umiejętnościami społecznymi i opanowało sztukę dyplomacji.

Sztuczną inteligencję od lat testuje się w grach planszowych. W końcu jedna w 1997 roku była w stanie pokonać w szachach arcymistrza szachowego Gary'ego Kasparowa. Jednak w przypadku szachów zwycięstwo sztucznej inteligencji opiera się głównie na możliwościach obliczeniowych. Inaczej to wygląda w przypadku gier planszowych wymagających innego zestawu cech i umiejętności.

W przypadku Cicero, mowa tu o grze planszowej Dyplomacja (Diplomacy), w której zwycięstwo można osiągnąć tylko przez skuteczną negocjację z innymi uczestnikami zabawy. Jak donosi Meta, Cicero trenował grając w internetową wersję Diplomacy na webDiplomacy.net. Z biegiem czasu stał się mistrzem w grze, podobno osiągając „ponad dwukrotność średniego wyniku” ludzkich graczy i plasując się w 10% najlepszych graczy.

Do stworzenia Cicero wykorzystano model strategicznego rozumowania, podobny do tego z AlphaGo i połączyli go z procesowaniem językowym GPT-3. Dzięki temu połączeniu, Cicero w każdym momencie przygląda się stanowi planszy i bada historię rozmów, by przewidzieć, jak zachowają się inni gracze. Tworzy plan i za pomocą modelu językowego generuje dialog umożliwiający koordynację z innymi graczami.

Źródło zdjęć: Frederic Legrand - COMEO / Shutterstock.com, Meta

Źródło tekstu: Ars Technica