Zwolennicy przekonują, że jest dobra dla zdrowia. Naukowcy udowodnili, że je niszczy

I chociaż nie można zaprzeczyć jej działaniom zdrowotnym, w końcu jest stosowana także w medycynie, to nie oznacza, że nie ma efektów negatywnych. Te właśnie odkryli naukowcy, którzy przeprowadzili metaanalizę starszych badań . Wyniki są więcej, niż niepokojące.

Marihuana niszczy zdrowie

Metaanaliza obejmuje 24 badania, które dotyczyły łącznie około 200 milionów osób w wieku od 19 do 59 lat. Składa się na nią 17 badań przekrojowych, 6 badań kohortowych i 1 badanie typu case-control. Mamy więc do czynienia z naprawdę szerokim zakresem i gigantyczną grupą badanych. Wyniki są co najmniej niepokojące.