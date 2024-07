Ta kobieta zamiast gotować poszła na wojnę i zabijała

Znacie te wszystkie opowieści o dzielnych rycerzach i potrzebujących pomocy księżniczkach? Cóż, najwyraźniej można je włożyć między nomen omen bajki. Przynajmniej patrząc na najnowszej odkrycie archeologów w Hiszpanii.

Walczyła i ginęła tak samo jak mężczyźni. To kobieta, której szczątki, pochodzące z okresu między XII a XV wiekiem znaleziono właśnie w hiszpańskim zamku zaraz obok grupy wojowniczych mnichów. Zarówno panowie jak i ich towarzyszka mieli rany kłute i obrażenia tępe, które wiązały się z gwałtowną śmiercią. Jak twierdzą uczeni, wojowniczka mogła mieć około 40 lat i była średniej budowy.

Nie tylko Joanna

Znalezisko to po raz kolejny pokazuje, że wbrew temu, co przetrwało w naszej świadomości, nie tylko panowie oraz Joanna d’Arc nie bali się wdziać zbroi i chwycić miecza, by walczyć. W samej Hiszpanii panie były także chociażby konkwistadorkami podczas wyprawy Cortésa na początku XVI wieku, ale nowe znalezisko wskazuje, że nie było to pierwsze tego typu zdarzenie w historii.

Archeolodzy odkryli szokujące dowody na to, że średniowieczne kobiety walczyły i ginęły w bitwach u boku mężczyzn. Szczątki kobiety, pochodzące z okresu między XII a XV wiekiem naszej ery, zostały odkryte wraz z 22 wojowniczymi mnichami w zamku zbudowanym w Hiszpanii, który był używany jako forteca do obrony kraju przed muzułmańskimi najeźdźcami. Szczątki walecznej kobiety odkryto pochowane obok wspomnianych mnichów w zamku Zorita de los Canes w Gwadelajarze. Według badaczy, kobieta, która najprawdopodobniej nie była służącą, ale prawdziwą wojowniczką – wskazują na to szczątki, nie noszące śladów typowych dla tej roli. Mogła zginąć podczas potyczek między chrześcijanami i muzułmanami podczas bitew pod Alarcos w 1195 r. lub Navas de Tolosa w 1212 r.

Źródło zdjęć: Shutterstock, Gorodenkoff, https://diaridigital.urv.cat

Źródło tekstu: DailyMail