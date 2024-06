Ta kałamarnica ma gigantyczne jaja! Nagrali je na filmie

9-letnie śledztwo w sprawie zagadkowej kałamarnicy głębinowej nareszcie zakończone. Niezwykły okaz został po raz pierwszy zarejestrowany dzięki pomocy podwodnego robota. Ujawniono przy tym dość niezwykłą informację. Teraz naukowcy chwalą się wynikami swoich badań

Zarejestrowany w 2015 roku w Zatoce Kalifornijskiej okaz ma być oficjalnie nowym przedstawicielem rodziny Gonatidae. Co niezwykłe, była to samica, która trzymała w swych mackach niczym w kołysce jaja dwukrotnie większe niż jakiekolwiek inne widziane wcześniej – donosi Daily Mail. Badacze pochwalili się właśnie wynikami swoich badań i analiz w magazynie Ecology. Przy okazji udostępniono teraz także nagranie z 2015, wykonane przez podwodnego robota na głębokości około 550 metrów pod poziomem morza, na którym widać opisywany okaz. Na czym polega jego niezwykłość?

Złapana w kadrze

Zazwyczaj kałamarnice głębinowe produkują tysiące maleńkich jaj, nawet 3000 na raz. Jednak nowy gatunek uchwycony przez zespół badaczy został zauważony, gdy trzymał i chronił tylko około 30 do 40 jaj. Co ważne, były one dwa razy większe niż znane do tej pory największe jaja pozostałych kałamarnic głębinowych z tej rodziny. Odkrycia dokonał połączony zespół badaczy z USA i Niemiec.

Jak wskazują naukowcy, do takiej zmiany rozmiarów mógł doprowadzić brak drapieżników w morskich głębinach oraz bardziej stabilne zaopatrzenie w pokarm. Co więcej, bazując na pomiarach innych zespołów na temat ciąży kałamarnic, wskaźniki temperatury oceanów na tej głębokości i rozmiary innych, podobnych okazów, naukowcy oszacowali, że rozwój jaj tego nowego przedstawiciela rodziny Gonatidae może zająć nawet do czterech lat! Sam proces odchowu może być więc tak wyczerpujący, że ostatecznie matka prawdopodobnie umrze po wykluciu się jaj.

Zespół uważa jednak, że konieczne są dalsze badania nad tym okazem, by definitywnie móc orzec, że jest to nowy gatunek. Potwierdzenia wymaga także okres wylęgu, ponieważ obecnie jest to tylko wynik oszacowany przez badaczy. Samo odkrycie pokazuje także jak wciąż zagadkowym tematem są kałamarnice głębinowe, które żyją przecież z nami od tak dawna na jednej planecie. Jednak rozwój podwodnych robotów może w końcu przyśpieszyć proces odkrywania tajemnic tych stworzeń.

