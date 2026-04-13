Było w wielu suplementach. W Polsce zostało zakazane

Od 3 kwietnia w Polsce obowiązują nowe regulacje, które wprowadziły zakaz stosowania niektórych substancji w suplementach diety. Zmiany w prawie wprowadziło Ministerstwo Zdrowia w obawie o zdrowie Polaków.

Dalsza część tekstu pod wideo

Zakazana substancja w suplementach

W Polsce zakazane zostało jaskółcze ziele, które często było stosowane w suplementach diety. Było szczególnie popularne wśród osób, które korzystały z medycyny tradycyjnej. Jednak od wielu lat wiadomo, że ma toksyczne działanie na wątrobę.

Uchwały zostały podjęte na podstawie aktualnej wiedzy, działań innych krajów Unii Europejskiej, czy też stanowisk organów Unii Europejskiej oraz stanowią obiektywne źródło wiedzy dotyczące zagrożeń wynikających ze stosowania w produkcji suplementów diety wymienionych w nich substancji i surowców roślinnych. informuje Ministerstwo Zdrowia.

Jaskółcze ziele zawiera wiele alkaloidów, które mają działanie żółciopędne, przeciwbakteryjne, uspokajające, a nawet przeciwbólowe. Problem w tym, że popularny składnik ma działanie toksyczne dla wątroby. Z tego powodu jego stosowanie było ograniczone, a teraz zostało całkowicie zakazane.

Suplementy, które zostały już wprowadzone do obrotu i zawierają jaskółcze ziele, mogą być sprzedawane jeszcze przez 30 dni od ogłoszenia rozporządzenia. Po tym czasie ich sprzedaż zostanie całkowicie zakazana.