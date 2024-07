Znasz ten stan? Twój pies czuje to bardziej niż się spodziewasz

Pies to podobno najlepszy przyjaciel człowieka. Naukowcy właśnie znaleźli kolejny dowód na potwierdzenie tej tezy. Zwierzaki te są bowiem tak bardzo empatyczne, że nasz stan wpływa na ich zachowanie

Nowe badania wskazują bowiem, że psy doświadczają emocjonalnego zarażenia zapachem ludzkiego stresu. Ale nie dość, że wyczuwają nasze napięcie, to świadomość tego stanu wpływa na decyzje podejmowane przez naszych pupili.

Na czym polegało badanie?

Badanie przeprowadzili naukowcy z University of Bristol, a wyniki opublikowano w czasopiśmie Scientific Reports. To pierwszy tego typu eksperyment, który sprawdza jak zapachy wydzielane przez nas podczas stresowych sytuacji wpływają na stan emocjonalny i decyzję psów. Wobec takich bodźców zwierzaki częściej decydują się na bardziej “pesymistyczne” wybory.

Wyniki to owoc eksperymentu przeprowadzonego na 18 parach pies i jego właściciel lub właścicielka w serii prób z różnymi zapachami człowieka. Podczas badania psy nauczono najpierw, że w zależności od lokalizacji miska może być pusta lub napełniona pokarmem. Całość była swego rodzaju linią, gdzie w zależności od położenia szanse na wypełnienie jedzeniem rosły lub malały, w zależności od położenia. Następnie sprawdzano jak szybko pies podchodzi do tych miejsc. Krótki czas reakcji wskazywał na podejście optymistyczne, a długi na pesymistyczne.

Stres to też motywator do nauki

Psiaki powtarzały ten test w trzech różnych sytuacjach – pierwsza to brak zapachu, druga wystawienie na zapach związany z potem zestresowanego człowieka, a trzecia to woń osoby rozluźnionej. W tym drugim przypadku zwierzaki szły zdecydowanie wolniej w kierunku lokalizacji, znajdującej się blisko pustej miski. Zapach najwyraźniej sprawiał, że nie wierzyły one w obecność pokarmu w misce jeśli znajdowała się ona bliżej “pustego” krańca linii. Co ważne, efektu tego nie stwierdzono w przypadku zapachu człowieka zrelaksowanego.

Ale wygląda na to, że są też zalety tej sytuacji. Zespół odkrył bowiem, że psy wystawione na zapach zestresowanego człowieka były w stanie szybciej się uczyć tego gdzie jest pokarm we wspomnianych lokalizacjach. Co ważne, w obu przypadkach woń, którą wykorzystywano podczas testów, należała też do nieznanych zwierzakom osób. Jak wskazuje portal Science Daily, odwołując się do wypowiedzi autorów badania, zrozumienie, w jaki sposób ludzki stres wpływa na samopoczucie psów, jest ważnym aspektem w przypadku psów przebywających w hodowlach oraz podczas szkolenia psów do towarzystwa i psów do pracy, takich jak psy asystujące.

