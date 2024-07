Twój kot też to robi? Naukowcy odkryli dlaczego

Zniszczone meble to charakterystyczny znak w domach wielu posiadaczy kotów. Być może jednak będzie mogło się to zmienić. Są ku temu nawet naukowe dowody.

Koty mają swoich wielkich fanów i równie wielkich przeciwników. Ale zarówno jednym jak i drugim mogą przeszkadzać podrapane poduszki, dywany czy kanapy. Co skłania czworonogi do takich działań? Sprawdził to międzynarodowy zespół naukowców, który opublikował właśnie wyniki swoich badań we „Frontiers in Veterinary Science”. Co udało się odkryć?

Wszystko przez stres

Pierwszym krokiem w badaniu była ankieta przeprowadzona wśród ponad 1200 mieszkańców Francji, którzy są jednocześnie właścicielami kotów. Zapytano w niej o codzienne życie z tymi zwierzakami, a także charakterystyczne cechy oraz niepożądane zachowania związane właśnie z drapaniem. Co może wpływać na wzrost takich sytuacji?

Według wyników badań w szczególności jest to z pewnością kwestia obecności dzieci w domu, ale także większa ogólna aktywność do zabaw, także w nocy. Nie bez znaczenia jest też sam charakter czworonogów – te bardziej agresywne lub natarczywe miały zwykle wyższy poziom drapania.

Na tej podstawie badacze doszli do wniosku, że główną przyczyną niszczenia naszych mebli przez te zwierzaki jest stres. Zdaniem zespołu naukowców zajmujących się tym zagadnieniem, nawet zabawa, jeśli jest obecna w dużych ilościach, może powodować wzrost tego czynnika. I chodź pewne z przyczyn tego zachowania są trudne do usunięcia albo jest to wręcz niemożliwe, jak chociażby w przypadku zmiany charakteru kota, to jednak pewne rzeczy można robić lepiej.

Wśród takich działań jest chociażby lepsze rozlokowanie drapaków, które znajdą się w miejscu częstych wędrówek czworonoga lub w pobliżu jego miejsca odpoczynku. Nie bez znaczenia jest też zastosowanie feromonów oraz bezpiecznych miejsc do obserwacji położonych na dużych wysokościach.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, RJ22

Źródło tekstu: naukawpolsce.pl, PAP