Ile lat ma twoja wątroba? Naukowcy znają odpowiedź

Ludzka wątroba znana jest ze swoich niezwykłych zdolności regeneracyjnych. Żaden inny ludzki organ nie potrafi się „naprawiać” w takim stopniu ani tak szybko. Naukowcy ustalili ile lat ma ludzka wątroba.

Pewnie słyszeliście o paradoksie statku Tezeusza, w którym butwiały deski i musiały być zastąpione nowymi. W pewnym momencie każda deska z oryginalnego okrętu została zastąpiona nową. Wtedy pojawia się filozoficzne pytanie, czy statek Tezeusza nadal jest tym samym obiektem, co na początku? Podobnie jak w przypadku statku herosa z Aten, uszkodzone komórki ludzkiej wątroby są zastępowane przez nowe. Tym samym jest ona odmładzana. Naukowcy postanowili sprawdzić, ile lat ma nasza wątroba. Czy nasz organ, gdy mamy 50 lat jest nadal tym samym, który mieliśmy 40 lat wcześniej?

Metoda datowania radiowęglem

Naukowcy w składzie Paula Heinke, Fabian Rost, Julian Rode, Henrik Druid, Lutz Brusch i Olaf Bergmann postanowili rozwiązać zagadkę wieku ludzkiej wątroby. Na organie spoczywa ciężkie zadanie usuwania toksyn z organizmu, co pozostawia na nim ślad w postaci uszkodzeń. By wątroba mogła nadal działać, konieczna jest wymiana uszkodzonych komórek na nowe. Wątroba posiada niesamowite zdolności regeneracyjne, których nie posiada żaden inny organ w naszym ciele. Nic zatem dziwnego, że budzi zainteresowanie naukowców. Chcąc otrzymać odpowiedzi na dręczące ich pytania, wykorzystali metodę datowania radiowęglem, która z dużą precyzją jest w stanie zmierzyć wiek poszczególnych komórek w ludzkim ciele.

Wątroba jest młodsza niż może się wydawać

W badaniu wykorzystano pośmiertnie wątroby około 50 osób w przedziale wiekowym od 20 do 84 lat. Jednym z ich najważniejszych odkryć jest fakt, że wiek ludzkiej wątroby nie jest uzależniony od wieku człowieka. Wcześniej podejrzewano, że wraz ze starzeniem się, zdolności regeneracyjne naszego organu będą coraz mniej efektywne (tak się dzieje w przypadku innych organów). Nie oznacza to, że wszystkie hepatocyty mają tyle samo lat. W naszej wątrobie można znaleźć komórki, które dopiero co powstały i takie, które mają nawet 10 lat. Jeśli zaś chodzi o średni wiek ludzkiej wątroby, to wynosi on około 3 lata i nie ma tu znaczenia, czy masz 20 czy 80 lat.

Zobacz: Rewolucyjny sposób wprowadzania tlenu do organizmu. Uratuje wiele żyć

Zobacz: Gry naszego dzieciństwa - w co grało się 20 lat temu?

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Cell System