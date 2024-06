Facet z dzieckiem jest bardziej "gorącym" towarem - pokazują badania

Mięśnie? Inteligencja? Kultura osobista? To pewnie też. Ale jest jeszcze coś, co wpływa na atrakcyjność mężczyzn. To widok faceta z… dzieckiem.

Naukowcy z Uniwersytetu Leiden w Holandii odkryli, że kobiety oceniają mężczyzn jako znacznie bardziej atrakcyjnych, gdy widzą ich z dziećmi. Potwierdzili przy tym skąd tak popularne są chociażby komedie romantyczne, w których panowie opiekujący się małym lub nawet nieco starszym berbeciem zyskują w oczach płci przeciwnej. Efekt był jeszcze bardziej wyraźny u kobiet, które chciały mieć własne dzieci

Z dzieckiem jest mniej awanturujący się

W badaniu udział wzięło 360 kobiet, które zostały poproszone o obejrzenie zdjęć przedstawiających panów samotnych oraz opiekujących się dziećmi. Następnie panie miały ocenić atrakcyjność przedstawionych mężczyzn. Podczas badania uwzględniono także fazę cyklu, w której znajdowały się aktualnie kobiety.

Pierwszy wniosek, jaki wyciągnięto z tych odpowiedzi, wskazywał, że wśród Pań z wysoką motywacja do opieki oraz tych, które chcą mieć dzieci, robiło to największą różnicę w ocenie atrakcyjności mężczyzn na fotografiach. Ale nie był to jedyny czynnik. Kobiety znajdujące się w fazie owulacji uważały mężczyzn za bardziej atrakcyjnych, bez względu na to czy byli oni na zdjęciach z dziećmi czy bez.

Jak wskazuje profesor Peter Bos, główny autor badania, w rozmowie z Daily Mail, bycie widzianym z dziećmi, a zwłaszcza bycie postrzeganym jako dobry opiekun, wiąże się jego zdaniem z teorią nakładów rodzicielskich. Sugeruje ona, że kobiety, ponosząc większe koszty w procesie reprodukcyjnym, w większym stopniu niż mężczyźni przywiązują wagę do wyboru partnera, mającego być ojcem ich dziecka. A opiekuńczość wobec pociechy jest cechą, która ma wyraźnie na to wskazywać, co wpływa właśnie na atrakcyjność panów w oczach płci przeciwnej. Wyniki badania zdają się tę teorię potwierdzać. Jak dodaje jednak profesor Bos, warto jednak zweryfikować czy mężczyzna jest rzeczywiście troskliwy, czy sprawił tylko taki pozór na zdjęciu, które zapewne "całkiem przypadkiem" wstawił do swojej aplikacji randkowej.

Źródło zdjęć: Shutterstock, fizkes

Źródło tekstu: DailyMail