Czy życie na Marsie jest możliwe? Najnowszy eksperyment wiele ujawnił
Naukowcy zasymulowali ostatnio trudne marsjańskie warunki i poddały poważnej próbie komórki drożdży. Okazało się, że sobie świetnie poradziły. Teraz badacze starają się ustalić, jak dokładnie im się to udało. To odkrycie może zmienić sposób, w jaki myślimy o życiu poza Ziemią.
Drożdże pokonały marsjański koszmar w laboratorium
Mars jest miejscem ekstremalnym na dwa konkretne sposoby. Z jednej strony meteoryty uderzające w powierzchnię planety generują potężne fale uderzeniowe. A oprócz tego tego gleba jest nasycona nadchloranami. To toksyczne sole, które rozkładają białka i niszczą struktury komórkowe niezbędne do życia.
Zespół naukowców z Physical Research Laboratory w Ahmedabad w Indiach postanowił sprawdzić, czy proste organizmy mogą przetrwać takie warunki. Grupą badaczy kierował biolog Purusharth I. Rajyaguru. Do eksperymentu użyto drożdży piekarskich Saccharomyces cerevisiae. To organizm dobrze przebadany, wcześniej wysyłany nawet w kosmos.
W laboratorium odtworzono marsjańskie warunki. Specjalne urządzenie HISTA generowało fale uderzeniowe o prędkości ponad pięciokrotnie większej niż prędkość dźwięku. Stężenie nadchloranów odpowiadało temu, co faktycznie zmierzono w glebie Czerwonej Planety.
Wynik był zaskakujący. Drożdże przeżyły. Rosły wolniej, ale nie zginęły. Pod wpływem stresu uruchomiły wewnętrzny system obronny i zaczęły tworzyć struktury zwane kondensatami RNP. To tymczasowe skupiska białek i RNA, które chronią kluczowe procesy komórkowe przed rozpadem.
Żeby potwierdzić znaczenie tych struktur, naukowcy zmodyfikowali genetycznie część drożdży tak, by nie mogły ich tworzyć. Te komórki radziły sobie znacznie gorzej. Przeżywalność gwałtownie spadła. To bezpośredni dowód, że kondensaty RNP są kluczem do przetrwania ekstremalnych warunków.
Wniosek jaki z tego płynie jest następujący - proste organizmy mogą posiadać uniwersalny mechanizm przeżycia nawet w środowiskach dotąd uznawanych za zabójcze. Jeśli podobna strategia istnieje u innych form życia, szanse na to, że coś mogło lub może przeżyć na Marsie, są wyższe niż dotychczas sądzono. Wyniki opublikowano w czasopiśmie "PNAS Nexus".