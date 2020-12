Zobacz jak bawią się roboty z Boston Dynamics

Roboty Boston Dynamics jednych fascynują, innych przerażają. Widzieliśmy już, jak znajdują materiały wybuchowe, monitorują pacjentów COVID-19 i platformy wiertnicze, a nawet uprawiają parkour. Co będzie następne?

Tym razem możemy zobaczyć, jak cztery maszyny Boston Dynamics tańczą do hitu R&B „Do you love me” z 1962 roku. W perfekcyjnej koordynacji ruchów cztery maszyny bawią się, jakby w hali trwał właśnie karnawał. Na parkiecie są dwa roboty humanoidalne Atlas, czworonożny Spot i Handle zaprojektowany specjalnie do układania pudeł. Spot udaje nawet, że śpiewa, ale chyba lepiej by było, gdyby tego nie robił.

Boston Dynamics jeszcze nie zdradza, jak roboty uczyły się tańczyć. Na pewno w grę wchodziło wyczuwanie rytmu i synchronizacja ruchów różnych maszyn, ale szczegółów jeszcze nie znamy. Możemy za to podziwiać niesamowitą koordynację i pewną lekkość, z jaką poruszają się te góry tworzywa sztucznego i metalu. Atlas podskakuje z wyjątkową gracją, a przecież waży 80 kilogramów.

Zobacz: Huawei otworzył sklep obsługiwany wyłącznie przez roboty

Zobacz: Zabawa robotem Abilix to Dzień Dziecka w listopadzie

Boston Dynamics należy aktualnie do firmy Hyundai, która wykupiła 80% udziałów za 1,1 miliarda dolarów. Cieszy fakt, że mimo nowego kierownictwa wciąż utrzymuje się tam poczucie humoru. Film z tańczącymi robotami to też swojego rodzaju życzenia noworoczne dla wszystkich internautów. Może też nieco ocieplić nasze uczucia względem robotów.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Boston Dynamics

Źródło tekstu: Boston Dynamics