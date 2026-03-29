Podziemny transport od Elona Muska. Dallas zyska nową trasę

Elektryczne Tesle zamiast tradycyjnej komunikacji

Za realizację projektu odpowiada The Boring Company. Jest to jedno z przedsiębiorstw należących do Elona Muska. Trasa w Dallas wygrała firmowy konkurs na nową lokalizację. Otrzymano blisko 500 zgłoszeń, spośród których wybrani trzech zwycięzców.

Pasażerowie będą podróżować pod ziemią w samochodach marki Tesla. System zakłada ruch tylko w jedną stronę, a powrót umożliwi drugi, oddzielny tunel. Auta nie będą zatrzymywać się na stacjach pośrednich. Rozwiązanie to przypomina transport publiczny, zajmuje jednak mniej miejsca na powierzchni i rozwiązuje problem tłumów.

Sprawdzone rozwiązania z Las Vegas

The Boring Company potrafi wydrążyć ponad 1,5 kilometra tunelu w tydzień. Podobne systemy działają już w Las Vegas. Vegas Loop obsługuje główne hotele oraz międzynarodowe lotnisko. LVCC Loop łączy dwie części tamtejszego centrum kongresowego. Tunel zamienia 45-minutowy spacer w krótką przejażdżkę.

LVCC Loop przewozi 4000 osób na godzinę. Vegas Loop może obsłużyć do 90 tysięcy pasażerów w tym samym czasie. Pojazdy osiągają pod ziemią prędkość ponad 160 km/h. Infrastruktura została wyposażona w wentylację przeciwpożarową, wyjścia ewakuacyjne i pełny monitoring. Twórcy wyciągnęli wnioski z tragicznego pożaru w tunelu pod Mont Blanc. Firma Elona Muska planuje kolejne inwestycje w Nashville oraz w Dubaju.

Szybki dojazd na uczelnię w Dallas

Ulice w Dallas są na co dzień mocno zakorkowane. Nowy tunel ułatwi przemieszczanie się między University of North Texas a dzielnicą University Hills. Na uczelni uczy się i przebywa wiele tysięcy studentów, pracują tam również wykładowcy oraz personel. Szybki transport znacząco ułatwi im codzienne dojazdy.

Dzielnica University Hills jest obecnie w budowie, a docelowo zajmie obszar blisko 110 hektarów. Znajdą się tam biura, sklepy, tereny zielone oraz budynki mieszkalne. Odległość między nowym kompleksem a uniwersytetem wynosi około 1,6 kilometra. Tunel pozwoli pracownikom uczelni na zamieszkanie w nowej dzielnicy i omijanie miejskich korków.

