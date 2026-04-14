Egzamin na prawko z limitami. Nie zdasz 3 razy i masz problem

Niedawno informowaliśmy o proponowanych zmianach w egzaminach na prawo jazdy. W skrócie rząd chce usunąć z nich plac manewrowy, a pytania teoretyczne mają być bardziej praktyczne. Okazuje się, że zmian może być więcej. Jedna z nich dotyczy limitu w liczbie podejść do egzaminu na prawko - infromuje brd24.pl

Egzamin na prawo jazdy z limitami

Aktualnie Ministerstwo Infrastruktury prowadzi konsultacje nowych przepisów z branżą szkolenia i egzaminowania kierowców. Podczas spotkań pojawiły się nowe propozycje, dotyczące zmiany w sprawie terminu ważności ukończenia kursu, a także maksymalnej liczby podejść do egzaminu. Szczególnie ta ostatnia sprawa jest ciekawa.

Według wstępnych założeń każdy kandydat na kierowcę ma mieć 3 podejścia do egzaminu. Jeśli wszystkie zakończą się negatywnie, to ma być obowiązkowo wysyłany na dodatkowe szkolenie. To ma trwać minimum 5 godzin i kończyć się egzaminem wewnętrznym. Dopiero po pozytywnym wyniku mógłby ponownie podejść do egzaminu państwowego.

Poza tym branża szkoleniowa i egzaminowania kierowców domaga się jeszcze jednej zmiany - czasowego limitu, w którym można podchodzić do egzaminu po ukończeniu kursu. Aktualnie można to robić w nieskończoność. Jedna z propozycji zakłada, że kandydat miałby maksymalnie 12 miesięcy na zdanie egzaminu na prawo jazdy po ukończeniu nauki.