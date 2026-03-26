Nie wszyscy skorzystają z tańszego paliwa. Plan rządu ma dużą wadę

Dziś Donald Tusk ogłosił wprowadzenie CPN. Jednak za akronimem tym nie kryje się Centrala Produktów Naftowych, a hasło Ceny Paliw Niżej. Jak to możliwe? Otóż każdy litr paliwa, nieważne czy benzyny, oleju napędowego, czy gazu, jest bardzo mocno opodatkowany. I to właśnie te podatki zostaną obniżone.

Ceny Paliw Niżej, czyli obniżka dla wszystkich, ale najmniejsza dla firm

Wedle planu stawka VAT za paliwo ma zostać obniżona z poziomu 23% do 8%. Akcyza zostanie natomiast obniżona o 29 groszy za litr dla benzyny i 28 groszy za litr dla oleju napędowego. Kiedy nowe ceny mają wejść w życie? Jak podkreślił sam Donald Tusk:

Jeśli wszystkie te organy, Sejm, Senat i prezydent, zechcą wesprzeć nas w tej pracy, to jeszcze przed świętami wielkanocnymi wszyscy powinniśmy zobaczyć ceny obniżone o około 1,20 zł na litrze każdego z paliw.