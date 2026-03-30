MediaMarkt pozostanie niemiecki? Austriackie veto
Austriacki urząd ochrony konkurencji nie zamierza zatwierdzić przejęcia MediaMarkt - Saturn przez chińskiego giganta e-commerce JD.com. Termin głośnej fuzji stoi pod znakiem zapytania.
Ceconomy AG poinformowała o wątpliwościach Austriaków
Zgodnie z pierwotnym planem, transakcja sfinalizowana miała być już w pierwszej połowie 2026 orku. Jak jednak informuje Ceconomy AG, spółka dominująca w sieci elektromarketów MediaMarkt i Saturn, austriacki organ ds. konkurencji wyraził obawy dotyczące planowanej transakcji.
Według Ceconomy Francja i Włochy dały już zielone światło na przejęcie, a wkrótce spodziewane są podobne opinie z Niemiec i Hiszpanii. W Austrii, zdaniem spółki, zostały podjęte jasne zobowiązania dotyczące lokalizacji, miejsc pracy, ochrony danych i niezależności zarządzania. W kraju tym działają obecnie 54 sklepy grupy.
JD.com ogłosił plany przejęcia Ceconomy latem zeszłego roku, udziały w spółce po finale przejęcia mają wynieść dominujące ponad 85%. Nikt przy tym nie wątpi, że transakcja dojdzie do skutku, może jednak zostać opóźniona przez Austrię.