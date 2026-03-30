MediaMarkt pozostanie niemiecki? Austriackie veto

Austriacki urząd ochrony konkurencji nie zamierza zatwierdzić przejęcia MediaMarkt - Saturn przez chińskiego giganta e-commerce JD.com. Termin głośnej fuzji stoi pod znakiem zapytania.

Dominik Krawczyk (dkraw)
DOMINIK KRAWCZYK (DKRAW) 12:50
MediaMarkt pozostanie niemiecki? Austriackie veto

Ceconomy AG poinformowała o wątpliwościach Austriaków

Zgodnie z pierwotnym planem, transakcja sfinalizowana miała być już w pierwszej połowie 2026 orku. Jak jednak informuje Ceconomy AG, spółka dominująca w sieci elektromarketów MediaMarkt i Saturn, austriacki organ ds. konkurencji wyraził obawy dotyczące planowanej transakcji. 

Według Ceconomy Francja i Włochy dały już zielone światło na przejęcie, a wkrótce spodziewane są podobne opinie z Niemiec i Hiszpanii. W Austrii, zdaniem spółki, zostały podjęte jasne zobowiązania dotyczące lokalizacji, miejsc pracy, ochrony danych i niezależności zarządzania. W kraju tym działają obecnie 54 sklepy grupy.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Lodówka TEESA Easy Cool A25 TSA5001.1
Lodówka TEESA Easy Cool A25 TSA5001.1
0 zł
319.63 zł - najniższa cena
Kup teraz 319.63 zł
Lodówka kompresorowa YOLCO NX50 Niebieski
Lodówka kompresorowa YOLCO NX50 Niebieski
0 zł
1199.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1199.99 zł
Lodówka POLARBOX Amarillo Verde Agua Classic 1831
Lodówka POLARBOX Amarillo Verde Agua Classic 1831
-20.29 zł
189.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 169.7 zł
Advertisement

JD.com ogłosił plany przejęcia Ceconomy latem zeszłego roku, udziały w spółce po finale przejęcia mają wynieść dominujące ponad 85%. Nikt przy tym nie wątpi, że transakcja dojdzie do skutku, może jednak zostać opóźniona przez Austrię.

Źródła zdjęć: wł
Źródła tekstu: RetailDetail, oprac. wł