MediaMarkt pozostanie niemiecki? Austriackie veto

Ceconomy AG poinformowała o wątpliwościach Austriaków

Zgodnie z pierwotnym planem, transakcja sfinalizowana miała być już w pierwszej połowie 2026 orku. Jak jednak informuje Ceconomy AG, spółka dominująca w sieci elektromarketów MediaMarkt i Saturn, austriacki organ ds. konkurencji wyraził obawy dotyczące planowanej transakcji.

Według Ceconomy Francja i Włochy dały już zielone światło na przejęcie, a wkrótce spodziewane są podobne opinie z Niemiec i Hiszpanii. W Austrii, zdaniem spółki, zostały podjęte jasne zobowiązania dotyczące lokalizacji, miejsc pracy, ochrony danych i niezależności zarządzania. W kraju tym działają obecnie 54 sklepy grupy.