Chińczycy będą sprzedawać w MediaMarkt. To już pewne

JD.com otrzymuje zgodę na przejęcie właściciela MediaMarkt i Saturn

Andreas Mundt, prezes Bundeskartellamt, uzasadnił pozytywną decyzję ograniczoną obecnością JD.com na niemieckim rynku. Jak stwierdził, działalność chińskiej firmy w Niemczech jest dotąd „bardzo ograniczona”, co oznacza minimalne ryzyko dla konkurencji na lokalnym rynku.

Wcześniej podobną zgodę wydał już holenderski urząd konkurencji, co dodatkowo usprawiedliwia proces zatwierdzania transakcji na poziomie europejskim.

I tym sposobem MediaMarkt nie będzie już niemiecki

JD.com złożył ofertę 4,6 euro za akcję Ceconomy, co stanowi premię 43% w stosunku do trzymiesięcznej średnio ważonej ceny akcji. Transakcja obejmuje przejęcie kontroli nad ponad 1000 sklepami działającymi pod markami MediaMarkt i Saturn w jedenastu krajach europejskich, w tym w Polsce.

Grupa Ceconomy zatrudnia około 50 tysięcy pracowników na całym świecie i generuje roczne przychody w wysokości 22,4 miliarda euro. Około jednej czwartej obrotów pochodzi z działalności online.

Przejęcie stanowi element globalnej strategii ekspansji JD.com poza chiński rynek macierzysty. Firma, która konkuruje z Alibabą i Amazonem, zyskuje dostęp do jednej z największych europejskich platform sprzedaży elektroniki oraz rozbudowanej sieci sklepów stacjonarnych.