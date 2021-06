Zaćmienie Słońca w czwartek będzie widoczne w Polsce. Jak i kiedy oglądać?

W czwartek 10 czerwca w Polsce będzie widoczne częściowe zaćmienie Słońca. Obserwację warto zacząć przed południem, Księżyc przestanie zasłaniać tarczę Słońca około 14:00.

We wstępie podałam orientacyjne godziny widoczności częściowego zaćmienia Słońca, gdyż będzie ono widoczne o różnych porach w różnych częściach naszego kraju. Najwcześniej zobaczą je mieszkańcy Szczecina – tarcza zacznie się chować o 11:38, maksymalnie zostanie zasłonięta o 12:42, a do normy wróci o 13:47. Im dalej na północ, tym wyraźniej będzie widać to zjawisko, ale Księżyc rzuci cień najwyżej na 25% powierzchni tarczy Słońca. AstroLife przygotował śliczną mapę na tę okazję:

Jeśli nie możesz o tej porze wyjść z budynku, a nie chcesz przegapić tego widowiska, zachęcam do oglądania transmisji na żywo przez internet. Myślę, że dobrym miejscem będzie kanał Z głową w gwiazdach, na którym wydarzenie poprowadzi popularyzator astronomii Karol Wójcicki.

Od ostatniego częściowego zaćmienia Słońca, które można było oglądać w Polsce, minęło 6 lat. Na kolejne takie zjawisko trzeba będzie poczekać do 25 października 2022 roku. W 2026 roku wydarzy się całkowite zaćmienie, ale nie będzie widoczne z naszego kraju.

Jak oglądać zaćmienie Słońca, by nie zrobić sobie krzywdy?

Astronomowie mawiają, że gołym okiem można spojrzeć w Słońce dwa razy w życiu – raz lewym okiem, raz prawym. Jeśli chcesz obserwować czwartkowe zaćmienie, wyposaż się w odpowiednią ochronę wzroku. Słońce, choć jest od nas daleko, i tak może nam zaszkodzić.

Jeśli będziesz oglądać zaćmienie bez dodatkowego sprzętu, Twoje oczy przyjmą znacznie większą niż zwykle dawkę światła widzialnego i promieni UV, które mogą uszkodzić wrażliwy narząd. Oglądanie Słońca przez lornetkę lub teleskop grozi poważnymi poparzeniami, a nawet trwałą utratą wzroku. Układy optyczne skupią ogromną energię na oku. Jeśli kiedykolwiek podpaliłeś coś z użyciem lupy, wiesz, czym grozi taka zabawa.

Do obserwacji sięgnij przynajmniej po ciemne okulary z filtrem UV (z praktyki wiem, że założenie trzech par jednocześnie nie jest wcale przesadą :-)). Dobrym wyjściem jest maska spawalnicza – trzeba tylko upewnić się, że ma filtr UV (większość ma) i przyciemnienie przynajmniej DIN 12. Oglądanie zaćmienia przez przydymioną szybę, prześwietloną kliszę, płytę DVD albo wnętrze dyskietki pozwoli cieszyć się widokiem, ale nie zablokuje promieni ultrafioletowych. Jeśli do obserwacji chcesz użyć teleskopu lub lornetki, niezbędna będzie przynajmniej folia Baadera (którą nakładamy przed optyką!), przyciemniająca światło widzialne i blokująca promienie UV. Zresztą nic nie stoi na przeszkodzie, by założyć ją sobie na okulary – kosztuje grosze, a może uratować wzrok. Specjalne filtry i okulary do obserwacji znajdziecie w sklepach z optyką, też nie są szczególnie drogie.

Są też inne sposoby obserwacji. Można zabawić się w rzutowanie na kartkę z lornetki czy teleskopu albo skonstruować aparat otworkowy z pudełka po butach.

Źródło zdjęć: Mark Tegethoff / Unsplash

Źródło tekstu: Wł., AstroLife, ZGlowaWGwiazdach