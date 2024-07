Z Warszawy do Pekinu w 36 sekund. Najszybszy obiekt w historii ludzkości

Parker Solar Probe, który został wystrzelony w celu zbadania zewnętrznej korony Słońca, ponownie osiągnął rekordową prędkość, stając się najszybciej poruszającym się obiektem stworzonym przez człowieka.

Nowy rekord to 635 266 kilometrów na godzinę, 500 razy szybciej niż dźwięk

Sonda Parker Solar Probe osiągnęła 29 czerwca rekordową prędkość aż 635 266 kilometrów na godzinę, po raz drugi od swojego startu w 2018 roku i to nie jest koniec bicia rekordów. Już w 2025 roku jej prędkość wyniesie o koło 692 tys. km na godzinę podczas najbliższego podejścia do Słońca. Lecąc z tą prędkością moglibyśmy przemieścić się z Warszawy do Pekinu w 36 sekund.

By uzyskać tak absurdalne prędkości, wysłana przez NASA sonda wykorzystuje grawitację Wenus, tworząc efekt grawitacyjnej procy, aby przyspieszyć podczas obiegu wokół Słońca. Sonda zbliży się do wirującej masy ekstremalnie gorącej plazmy otaczającej Słońce w celu przeprowadzenie szeregu pomiarów. Pierwszy styk z plazmą sonda miała w kwietniu 2021 roku, dzięki czemu udało się zarówno zebrać próbki, jak i zmierzyć zmiany w polu elektromagnetycznym.

7,26 mln kilometrów od powierzchni Słońca

To już 20. bliskie podejście do najbliższej Ziemi gwiazdy. Udało się zejść na odległość 7,26 milionów kilometrów od powierzchni Słońca. Ostatecznym celem jest dystans 6,12 milionów kilometrów. Wytrzymanie tak wielkich prędkości, promieniowania i temperatur jest możliwe za sprawą specjalnej tarczy z kompozytu węglowego o grubości 11,4 cm. Został on zaprojektowany do przetrwania temperatur sięgających 1371 stopni Celsjusza.

Prawdopodobnie rekord najszybszego obiektu stworzonego przez człowieka długo jeszcze pozostanie w rękach sondy Parker Solar Probe. Wcześniejszym rekordzistą była pokrywa odwiertu nuklearnego, która przy podziemnych próbach jądrowych została wystrzelona w kosmos z prędkością około 240 tys. kilometrów na godzinę.

