Falcon 9 uziemiony po awarii. SpaceX ma teraz olbrzymi kłopot

Wczorajszy rutynowy lot rakiety Falcon 9 skończył się nie tak, jak przewidywano. Porażka może słono kosztować SpaceX, bowiem prawdopodobnie opóźni planowany start rakiety o dobre kilka tygodni. Silnik w drugim członie rakiety uległ niespodziewanej awarii. W związku z tym, 20 satelitów Starlink nie wzniosło się odpowiednio wysoko i zostało umieszczonych na płytkiej orbicie, gdzie w zetknięciu z atmosferą Ziemi najprawdopodobniej - spłoną.

Zaraz po wystartowaniu, przez pierwsze godziny misji nic nie zapowiadało żadnych problemów. `Pierwszy człon rakiety Falcon 9 zgodnie z planem wylądował na barce na Oceanie Spokojnym. Drugi człon rakiety, w tym samym czasie, kontynuował lot z pojedynczym silnikiem próżniowym Merlin. Szybko jednak zauważono, że wokół silnika gromadzi się spora ilość czegoś, co przypomina lód. Ale nie wywołało to żadnych działań zapobiegawczych, bo na pierwszy rzut oka wyglądało dobrze. Niestety, zaledwie po godzinie od startu, coś poszło nie tak. Elon Musk twierdzi, że silnik uległ całkowitemu zniszczeniu, a przyczyny jeszcze nie zostały zidentyfikowane.

- napisał CEO Starlinka, Elon Musk, na X.

Upper stage restart to raise perigee resulted in an engine RUD for reasons currently unknown. Team is reviewing data tonight to understand root cause.



Starlink satellites were deployed, but the perigee may be too low for them to raise orbit. Will know more in a few hours.