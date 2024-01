Elon Musk ma już ponad 5000 Starlinków na orbicie

Minionej nocy (polskiego czasu) na orbitę okołoziemską trafiły kolejne satelity systemu Starlink. Łącznie jest ich tam już ponad 5 tysięcy, zatem kosmiczna firma Elona Muska osiągnęła ważny kamień milowy w swoim satelitarnym Internecie.

24 stycznia 2024 roku, o godzinie 16:35 czasu pacyficznego (godzina 1:35 i 25 stycznia w Polsce), w kalifornijskiej bazie Vandenberg Space Center odbył się kolejny start rakiety Falcon 9, niosącej na swym pokładzie 22 satelity Starlink v2 Mini. Dołączyły one do znajdującej się na niskiej orbicie okołoziemskiej konstelacji urządzeń, za pomocą których firma Elona Muska świadczy usługę satelitarnego dostępu do Internetu.

Jak się okazuje, osiągnięto ważny kamień milowy, ponieważ nad naszymi głowami krąży już ponad 5000 Starlinków. W zasadzie jest ich nawet więcej, bo ponad 5300, ale nie wszystkie są aktywne. Wraz z ostatnim startem rakiety Falcon 9, największa konstelacja satelitów, jaka krąży wokół Ziemi, stała się jeszcze większa. A do końca rozbudowy jeszcze wciąż daleko.

Potrzeby ciągle rosną

Startując z przedsięwzięciem o nazwie Starlink, Elon Musk chciał wysłać na niską orbitę okołoziemską 12 tysięcy satelitów. Ta liczba okazała się jednak z czasem niedoszacowana i teraz mówi się już raczej o aż 42 tysiącach Starlinków, które są potrzebne do tego, by świadczyć usługę satelitarnego dostępu do Internetu na całym świecie. Warto przy tym pamiętać, że urządzenia te wymagają (i będą wymagać) regularnej wymiany. Bo ulegają awarii, kończy się czas ich życia lub powstają nowe, ulepszone wersje.

Starlink w Polsce

Satelitarna usługa Starlink jest dostępna również w Polsce. W podstawowej wersji kosztuje to:

2720 zł za sprzęt,

za sprzęt, 110 zł za dostawę,

za dostawę, 335 zł miesięcznie za usługę w wersji Standard lub 1020,90 zł miesięcznie w wersji Priority 1TB.

Satelitarny Internet dla biznesu oznacza już koszt zaczynający się od 11057 zł za sprzęt oraz 413 zł miesięcznie za usługę. Więcej informacji na temat ce poszczególnych opcji można znaleźć na stronie www.starlink.com.

