Elon Musk pręży muskuły. Chodzi o Internet Starlink

Internet satelitarny Starlink nie jest już wcale żadną nowością, choć wiele osób dopiero niedawno dostało możliwość skorzystania z niego i zakupu abonamentu. Pierwszy satelita został wysłany na orbitę wokół Ziemi jeszcze w 2019 roku. Od tamtego momentu firma opracowała szereg sposobów na wysyłanie coraz większej ich liczby na raz.

Do tej pory działania wokół Starlinka miały przynosić przedsiębiorstwu SpaceX same straty. Jakiś czas temu Elon Musk zdradził, że to kwota około 20 milionów dolarów miesięcznie. Teraz miliarder podzielił się informacją o tym, że przedsięwzięcie w końcu jest rentowne i podziękował zespołom pracowników za ciężką pracę.

Jednak do osiągnięcia ostatecznego celu, jakim jest umieszczenie łącznie 42 tysięcy satelitów, nadal jest daleko. Przypomnijmy, że aktualnie na orbicie wokół Ziemi znajduje się ich około 5 tysięcy. Celem całego przedsięwzięcia jest dostarczenie szybkiego Internetu w każdy zakątek globu.

Excited to announce that @SpaceX @Starlink has achieved breakeven cash flow! Excellent work by a great team.



Starlink is also now a majority of all active satellites and will have launched a a majority of all satellites cumulatively from Earth by next year.