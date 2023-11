Kingston pozostaje królem na rynku pamięci RAM

Zastanawialiście się jaki producent pamięci RAM jest największy? Znamy odpowiedź! Różnica między królem, a pretendentami do tronu jest ogromna.

Aktualnie na rynku pamięci RAM dla komputerów osobistych mamy dwa główne standardy - DDR4 i DDR5. Jednak w sklepach można znaleźć moduły od całego zatrzęsienia różnych producentów. Różnią się one nie tylko ceną, ale również taktowaniami, opóźnieniami i wyglądem - obecność lub brak radiatora oraz RGB LED.

Kingston dosłownie miażdży konkurencję na rynku DRAM

Rodzi się więc pytanie jaki producent pamięci RAM jest najlepszy? Na to odpowiedzieć będzie bardzo trudno i zawsze najlepiej kierować się testami konkretnych modułów. Wiemy jednak, jaka firma jest największa.

Opublikowano dane z rynku DRAM za 2022 rok na bazie danych TrendForce. Zgodnie z nimi Kingston Technology dominuje konkurencję, mając aż 78,12% udziałów. Na drugim miejscu znalazła się raczej mało znana w segmencie konsumenckim firma Ramaxel, a na trzecim miejscu jest ADATA Technology.

Skąd tak duża różnica między Kingston Technology, a konkurencją? To proste - produkty Amerykanów są najczęściej wybierane nie tylko przez konsumentów, ale i producentów OEM (MSI, HP, Acer itd.). Innymi słowy ich moduły RAM trafiają do milionów gotowych zestawów komputerowych oraz laptopów.

Oczywiście do tego zestawienia trzeba podchodzić z pewnym dystansem. Główny zarzut to fakt, że oparto je wyłącznie na rocznych przychodach z rynku DRAM. Nie wszystkie firmy chwalą się tą informacją, a część łączy je z danymi za produkcję kości pamięci. To np. wyjaśnia brak w TOP 10 prawdziwego giganta, czyli Samsunga.

Źródło zdjęć: Kingston, Shutterstock

Źródło tekstu: oprac. własne