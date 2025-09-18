Oprogramowanie

Pilna aktualizacja dla Samsung Galaxy. Groźna luka w Androidzie

Użytkownicy smartfonów i tabletów Samsung Galaxy powinni jak najszybciej zainstalować najnowszą aktualizację. W systemie wykryto krytyczną lukę bezpieczeństwa, którą hakerzy już wcześniej wykorzystywali.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 20:58
Groźna luka w Androidzie

Specjaliści odkryli podatność oznaczoną jako CVE-2025-21043. Problem znajduje się w bibliotece obsługującej obrazy i pozwala na tak zwany zapis poza przydzieloną pamięcią. To otwiera furtkę do wstrzyknięcia złośliwego kodu i przejęcia kontroli nad urządzeniem.

Samsung potwierdził, że podobne błędy były już w przeszłości wykorzystywane do ataków na użytkowników Galaxy. Dlatego firma szybko przygotowała łatkę bezpieczeństwa. Co ważne, WhatsApp również udostępnił własną poprawkę, bo to właśnie przez tę aplikację luka mogła być najłatwiej wykorzystana.

Kto jest zagrożony?

Luka dotyczy wszystkich urządzeń Samsung Galaxy z Androidem 13 i nowszym. Stopień zagrożenia zależy od modelu, regionu i operatora. Nie ma więc jednej daty, kiedy każdy użytkownik dostanie aktualizację.

Jeśli masz włączone automatyczne aktualizacje, łatka zostanie pobrana sama. W przeciwnym razie trzeba wejść w Ustawienia > Aktualizacja oprogramowania i sprawdzić dostępność nowej wersji. Warto też upewnić się, jaką wersję systemu mamy obecnie. Tę informację znajdziemy w Ustawienia > Informacje o telefonie > Informacje o oprogramowaniu.

Jak się chronić na co dzień?

Aktualizacja to podstawa, ale to nie wszystko. Hakerzy regularnie szukają nowych sposobów na wykorzystanie błędów w systemie. Dlatego warto pamiętać, aby nie otwierać podejrzanych załączników, nie instalować aplikacji spoza zaufanych źródeł i śledzić komunikaty Samsunga czy Google'a.

Eksperci przypominają też, że po zainstalowaniu każdej poprawki najlepiej uruchomić urządzenie ponownie. To zwiększa pewność, że wszystkie łatki zostały poprawnie wdrożone.

telepolis
Zródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl
Źródła tekstu: BGR