Polacy wyślą w kosmos… glony. I będzie to bardzo ważne

Na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) przeprowadzony zostanie eksperyment z glonami ekstremofilnymi, opracowany przez startup doktorantki z Uniwersytetu Warszawskiego (UW). Mają one potencjał do produkcji tlenu dla astronautów oraz wykonywania innych ważnych zadań.

Europejska Agencja Kosmiczna podpisała siedem kontraktów na realizację polskich projektów badawczych na ISS. Jeden z tych projektów jest "Space Volcanic Algae", kierowany przez Ewę Borowską, doktorantkę z UW. Dotyczy on mikroglonów adaptujących się do ekstremalnych warunków, takich jak chociażby właśnie sąsiedztwo wulkanów. Polska naukowczyni chce je wysłać w kosmos.

Gwiezdne Wojny: Atak Glonów

Planowane doświadczenia na orbicie będą sprawdzać zdolność glonów do produkcji tlenu i ich adaptację do mikrograwitacji oraz promieniowania kosmicznego. Co ciekawe, to pierwsza taka wycieczka tych roślin na ISS. Ale produkcja tlenu i pochłanianie dwutlenku węgla to nie jedyne możliwości dla pracowitych glonów. Mogą one być też używane do takich zadań, jak odzyskiwanie metali z regolitu księżycowego i marsjańskiego oraz oczyszczanie ścieków. Mogą również stać się kluczowym elementem systemów obiegu zamkniętego na stacjach kosmicznych, produkować tlen, przetwarzać dwutlenek węgla, a ich biomasa może być nawozem i uzupełnieniem diety astronautów.

ESA podpisała także kontrakty na inne polskie projekty badawcze na ISS, które obejmują badania wpływu długotrwałego pobytu w kosmosie na zdrowie psychiczne, działanie zaawansowanych systemów SI w warunkach niskiej grawitacji oraz monitorowanie poziomu hałasu na ISS.

