"Grot strzały" na Marsie. To może być ślad dawnego życia

Łazik Perseverance znalazł właśnie wyjątkowe znalezisko na Marsie. Nietypowy kształt może skrywać ślady wskazujące na istnienie życia na Czerwonej Planecie miliardy lat temu.

Jak donosi NASA, wypełniona specyficznymi “żyłami” skała od razu przyciągnęła uwagę łazika i stojącego za nim zespołu. Nazwana “Cheyava Falls”, na cześć charakterystycznego wodospadu Wielkiego Kanionu w Arizonie w USA, ma kształt grotu strzały oraz cechy, które mogą pomóc odpowiedzieć nam na pytanie "czy na Marsie istniało kiedyś życie".

Najbardziej zagadkowa skała

A są ku temu przesłanki dzięki analizie skały przeprowadzonej przez Perseverance. Znalezisko wykazuje sygnatury chemiczne i struktury, które mogły zostać utworzone przez życie, kiedy obszar badany przez łazik zawierał bieżącą wodę. Mogło to mieć miejsce miliardy lat temu. Ale ekipa odpowiedzialna za to odkrycie rozważa także alternatywne teorie tłumaczące taką charakterystykę skały, stąd zaplanowano kolejne analizy pozyskanego materiału.

Łazik natrafił na to znalezisko badając północną krawędź Neretva Vallis, starożytnej doliny rzecznej. Wielokrotne skanowanie Cheyava Falls przez znajdujący się na pokładzie Perseverance instrument SHERLOC (Scanning Habitable Environments with Raman & Luminescence for Organics & Chemicals) wskazuje, że zawiera on związki organiczne.

To najbardziej zagadkowa, złożona i potencjalnie ważna skała, jaką do tej pory zbadał Perseverance. Z jednej strony mamy pierwsze przekonujące wykrycie materiału organicznego, charakterystyczne kolorowe plamy wskazujące na reakcje chemiczne, które życie mikrobiologiczne mogłoby wykorzystać jako źródło energii, oraz wyraźne dowody na to, że woda - niezbędna do życia - kiedyś przepływała przez skałę. Z drugiej strony, nie byliśmy w stanie dokładnie określić, w jaki sposób uformowała się skała i w jakim stopniu pobliskie skały mogły podgrzać Cheyava Falls i przyczynić się do powstania tych cech

– powiedział Ken Farley, naukowiec projektu Perseverance z Caltech w Pasadenie.

Ślady życia?

Skała mierzy 1 na 0,6 metra. Wzdłuż niej biegną duże, białe żyły siarczanu wapnia. Pomiędzy tymi żyłami znajdują się pasma materiału, którego czerwonawy kolor sugeruje obecność hematytu, jednego z minerałów, który nadaje Marsowi charakterystyczny rdzawy odcień. Ale bliższa obserwacja tego miejsca wykazała dziesiątki nieregularnych, milimetrowych plam o białawym zabarwieniu, z których każda otoczona jest czarnym materiałem, podobnym do lamparcich plam.

Jak opisuje NASA, należący do Perseverance instrument PIXL (Planetary Instrument for X-ray Lithochemistry) ustalił, że te czarne aureole zawierają zarówno żelazo, jak i fosforan. Jest to o tyle ważne znalezisko, że na Ziemi tego typu cechy w skałach są często związane ze skamieniałościami mikrobów. Badacze podkreślili jednak, że potrzebują dalszych analiz, które będą możliwe jedynie po przetransportowaniu próbki do laboratorium na Ziemi. Pomiary opracowane przez marsjański łazik okazały się być niewystarczające do pełnego zbadania i zrozumienia tego znaleziska.

Źródło zdjęć: NASA/JPL-Caltech/MSSS

Źródło tekstu: NASA