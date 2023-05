Zniszczą Księżyc, by podbić Marsa. Sensacyjny plan NASA

NASA planuje stopić i wykorzystać regolit znajdujący się na powierzchni Księżyca. Dzięki temu ma nadzieję, na szybsze zdobycie Marsa.

W czerwcu cztery osoby zamieszkają w stworzonym przez NASA hangarze Johnson Space Center w Houston w Teksasie. Znajdują się tam sypialnie dla załogi, wspólna przestrzeń i sale do opieki medycznej a także miejsce do uprawy roślin. Budynek o powierzchni 158 metrów kwadratowych zaprojektowała firma BIG-Bjarke Ingels Group, wydrukowała go zaś Icon Technology. Obiekt jest pierwszą stworzoną przez Moon to Mars Planetary Autonomous Construction Technology (MMPACT) zabudową, dającą podwaliny do projektów budowlanych poza naszą planetą.

NASA planuje wysłać ludzi ponownie na Księżyc w misji Artemis. Astronauci mają najpierw zamieszkać w miejscach takich jak orbitująca stacja kosmiczna czy lądownik księżycowy. MMPACT przygotowuje się jednak do budowy trwalszych zabudowań. W celu zminimalizowania kosztów, chcą wyeliminować etap transportu materiałów z Ziemi. Planują wykorzystać regolit znajdujący się na powierzchni Księżyca, by przekształcić go w pastę, którą można będzie użyć do druku 3D.

Lasery jako element misji

Prace budowlane na Księżycu planowane są na koniec 2027 roku. W ramach misji robot z koparką, umieszczoną na ramieniu, ma sortować, a następnie układać regolit. Corky Clinton, główny naukowiec wskazuje, że następne etapy polegać będą się na użyciu półautonomicznych koparek i maszyn budowlanych do budowy kosmicznych mieszkań, dróg, szklarni a nawet elektrowni.

W celu stworzenie odpowiedniego budulca wykorzystane zostaną lasery lub mikrofale, które posłużą do stopienia regolitu. Następnie materiał musi ostygnąć, by uwolniły się wszystkie gazy, które mogłyby spowodować dziury w regolicie. Tak przygotowany materiał można wykorzystać do druku dowolnych kształtów. Sposób montażu elementów, tak by powstał budynek, jest jeszcze nieustalony.

Warunki na Księżycu nie są łatwe

Obecnym wyzwaniem jest opracowanie techniki tak, by stworzyć wytrzymały i odporny na warunki budulec. Naukowcy posiadają wiele kombinacji tego, czego mogą się spodziewać na Księżycu. Nie mogą być jednak pewni, że podczas misji zastaną dokładnie takie same materiały na satelicie. Pył z księżyca może dodatkowo zatykać elementy maszyn, o czym przekonano się dawniej, gdy uszkadzał skafandry astronautów.

Poza kwestią z niepewnymi materiałami, mogą też wystąpić inne problematyczne warunki, takie jak słabsza grawitacja, prawdopodobieństwo trzęsień księżyca oraz wahające się temperatury na biegunie południowym Księżyca, które mogą sięgać od 54° C do około –250° C w nocy.

Prace zbliżają nas do misji marsjańskiej

Mniej więcej za rok MMPACT przeprowadzić ma próbę generalną misji na Księżyc. W komorze próżniowej mają zamiar umieścić ramię robota z elementami koparki. Maszyna pracować ma na symulowanym regolicie w celu przetestowania możliwości sortowania i składowania materiału o różnych rozmiarach w warunkach księżycowych.

Nauczenie się, jak budować na Księżycu, może pomóc w pierwszej misji człowieka na Marsa. Bazy stworzone na naszej satelicie, mogłyby być miejscem wypadowym do dalszej podróży. Stanowią one także podwaliny do budowania takich obiektów na samej planecie. Zbudowanie podobnych konstrukcji na Marsie, byłoby jednak jeszcze trudniejsze, gdyż nigdy nie otrzymano próbek z jej powierzchni.

