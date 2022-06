Mars ciągle zaskakuje. Dopatrzyli się na nim boczku

Łazik Perseverance bada dla nas dno krateru Jezero. Na jego drodze pojawił się teren o ciekawym kształcie, gdyż z perspektywy lotu ptaka, wygląda dokładnie jak boczek. Naukowcy ochrzcili go mianem "The bacon strip", co można przetłumaczyć jako "plaster boczku".

Łazik Perseverance dotarł na Marsa w lutym 2021 roku w ramach misji Mars 2020. Od tego czasu bada dla nas dokładnie dno krateru Jezero, które jest idealnym miejscem do badań ze względu na swoją bogatą historię geologiczną. O prawdziwych odkryciach będziemy mogli dopiero mówić, gdy próbki zdobyte przez Perseverance dotrą do naukowców i zostaną dokładnie przebadane, lecz już teraz udało się zaobserwować kilka ciekawych miejsc i zjawisk.

Nie taki smaczny ten boczek

Aktualnie Preseverance zajmuje się badaniem czegoś, co zostało na początku określone przez naukowców jako "The bacon strip". Oczywiście nie chodzi tu o dosłowny plaster boczku, tylko teren, który swoim wyglądem z perspektywy lotu ptaka przypomina ten przysmak. Jak się teraz okazało, z bliska wcale nie wygląda jak coś, co chciałoby się zjeść. Dlatego też, naukowcy przygotowali dla tego miejsca nową, bardziej profesjonalną nazwę. Od teraz ten region będzie się nazywał "Hogwallow Flats". Jest to oczywiste nawiązanie do regionu Narodowego Parku Shenandoah w stanie Wirginia.

I mean, take a look at some of these close-ups. Tons of potential targets for study. Paradise for rock nerds like myself. pic.twitter.com/0uEHHVvZds — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) June 16, 2022

Lokacja wyglądająca jak plaster boczku jest według naukowców doskonałym miejscem do zdobycia interesujących próbek. Uważają to za szansę na znalezienie śladów mikrobiologicznego życia. Sam "the bacon strip" zawdzięcza swój nadzwyczajny wygląd, niecodziennemu układowi skał o jasne kolorystyce.

