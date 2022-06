Perseverance ma pasażera na gapę. Nikt tego nie przewidział

Każdy zasługuje na towarzystwo, nawet łazik marsjański. Choć na Marsie ciężko o żywą duszę, nie przeszkodziło to maszynie w znalezieniu towarzysza podróży. Tym stał się kawałek skały, który w pewnym momencie podróży, dostał się do przedniego lewego koła łazika.

Zaangażowana w misję NASA Mars 2020, Eleni Ravanis zauważyła, że kamień, który od wielu miesięcy znajduje się w kole łazika, nie wyrządza mu żadnych szkód. Według niej, Perseverance podniósł kawałek skały 4 lutego. Wtedy badał formację skalną o nazwie „Máaz”, która według naukowców składała się ze starożytnych strumieni lawy.

Od tamtej pory łazik i kamień przebyli już wspólnie 8,5 kilometra. Maszyna przewiozła skałę przez miejsce lądowania i zabrała ją do regionu "Kodiak", uznawanego za pozostałości po delcie Jezero. Aktualnie łazik znajduje się w trakcie wykonywania misji "Delta Front Campaign".

"Perseverance Has a Pet Rock!" I had a lot of fun writing the latest #Mars2020 blog! 😀



For the last 4 months, @NASAPersevere has had an unexpected traveling companion... want to hear all about our Martian hitch-hiker? Check out the blog here:https://t.co/zpuyk2ampn 🪨🔴