Jedzenie w kosmosie smakuje gorzej. Zaskakujący powód

Lecisz na najdalsze i najdroższe możliwe wakacje, a jedzenie jest paskudne. To fakt — jedzenie w kosmosie smakuje gorzej. Naukowcy postanowili zbadać problem i poszukać rozwiązań. Wyniki badań zostały opublikowane w International Journal of Food Science and Technology.

Jednym z powodów samotność

Badania przeprowadzone przez Uniwersytet RMIT wskazują, że aromaty jedzenia mogą odgrywać kluczową rolę w zrozumieniu, dlaczego astronauci mają trudności z cieszeniem się posiłkami w kosmosie. Drugim z aspektów jest środowisko, w jakim znajdują się astronauci.

Większe poczucie samotności i izolacji może również odgrywać rolę. Wyniki tego badania wskazują na to, jak izolacja wpływa na odbieranie zapachów i smaków jedzenia

- wyjaśnia Julia Low, główna badaczka

To też fizyka

Jak zauważają naukowcy, szczególnie osoby, które pierwszy raz trafiają na dłużej na ISS, borykają się z szeregiem trudności związanymi ze zmienioną fizyką. Brak grawitacji powoduje występowanie obrzęków twarzy i ciągłych problemów z zatkanym nosem. To efekt przemieszczenia się płynów z dolnych części ciała i rozmieszczenia ich bardziej równomiernie w całym organizmie.

W efekcie astronauci mają objawy podobne do przeziębienia i tak jak ma to miejsce na Ziemi, borykają się przez to ze słabszą percepcją zapachu, a ten dysfunkcja tego zmysłu bezpośrednia wpływa smak potraw. Szczęśliwie ten kosmiczny katar zwykle wpływa po kilku tygodniach.

Więcej wanilii i migdałów

Podczas tworzenia nowych produktów dla kosmonautów, warto popracować nad odpowiednim dawkowaniem aromatów migdałowego i waniliowego — są one o wiele bardziej intensywne w symulacjach przebywania na stacji kosmicznej niż np. zapach cytrynowy.

Głównym celem badania było nie tylko zrozumienie, dlaczego jedzenie smakuje gorzej w kosmosie, ale także jakie potrawy można lepiej dostosować, aby zapewnić astronautom lepsze doświadczenia kulinarne, zwłaszcza podczas długoterminowych misji, takich jak nadchodzące misje księżycowe Artemis.

Źródło zdjęć: Creativeshoot IDN / Shutterstock

Źródło tekstu: BGR, oprac. wł