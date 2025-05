Japoński satelita ma przesłać energię słoneczną z orbity na Ziemię

Energia trafi do odbiorników naziemnych zlokalizowanych w miejscowości Suwa w Japonii. Tam mikrofale zostaną zamienione w elektryczność. Choć początkowy efekt testu to jedynie około 1 kilowata mocy, znaczenie tej próby jest ogromne. To pierwszy tak konkretny krok w stronę budowy przyszłej infrastruktury energetycznej opartej na satelitach, zbierających energię słoneczną poza atmosferą i przesyłających ją na Ziemię – niezależnie od pogody, pory dnia czy zachmurzenia.