Astronauci NASA lądują na Ziemi po ewakuacji ze stacji kosmicznej

Misja została przerwana, astronauci ściągnięci na Ziemię

Przypomnijmy, że NASA ostatnie kilka tygodni spędziła na przygotowaniach do dwóch spacerów kosmicznych na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). Spaceru mieli dokonać astronauci: Mike Fincke i Zena Cardman. Miały to być pierwsze spacery od ośmiu miesięcy. Niestety z powodu problemów zdrowotnych jednego z członków załogi, którego na szczęście stan uznano za stabilny, NASA zdecydowała się ściągnąć astronautów z powrotem na Ziemię. Cała misja miała potrwać do maja, ale jak widać, nie wszystko udało się przewidzieć.

Nie jest to, co prawda, pierwszy raz, kiedy astronauci zostali ewakuowani wcześniej z powodów zdrowotnych. Jednak zawsze tego typu wydarzenia wywołują sporo domysłów i emocji.

Zespół znany jako Crew 11 wylądował u wybrzeży Kalifornii po prawie 11-godzinnej podróży.

Kontrolę nad ISS przejął rosyjski kosmonauta Siergiej Kud-Swierczkow i dwóch innych członków załogi. Kolejne cztery osoby mają przybyć do nich w lutym 2026.

Pomimo wszystkich zmian i trudności, będziemy wykonywać swoją pracę na pokładzie ISS, wykonywać wszystkie zadania naukowe, konserwacyjne, cokolwiek się wydarzy. powiedział Kud-Swierczkow, wydając swoją pierwszą komendę - grupowy uścisk.

W poście zamieszczonym w mediach społecznościowych podkreślono, że wszyscy członkowie załogi na pokładzie są "stabilni, bezpieczni i mają dobrą opiekę".

Lekarza na pokładzie brak