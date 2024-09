Ziemia z dwoma księżycami? To się wydarzy lada dzień

Jeszcze we wrześniu 2024 roku Ziemia złapie nowego towarzysza swoim polem grawitacyjnym. Na kilka tygodni asteroida będzie „drugim księżycem”.

Niebawem będziemy świadkami niecodziennego zjawiska. Nieduża asteroida utknie w polu grawitacyjnym naszej planety i zamieni się w kolejnego satelitę. Zjawisko zacznie się 29 września 2024. Mini-księżyc zostanie z nami tylko do 25 listopada 2024. Przy tym nie będzie okrążał Ziemi, a raczej będzie przemieszczał się razem z nią, jakby przez te dwa miesiące obiekty trzymały się za ręce.

Asteroida, o której mowa, została nazwana 2024 PT5. Poniżej możesz zobaczyć jej trasę w najbliższych miesiącach, ilustrowaną przez NASA Small-Body Database Lookup.

Obiekt 2024 PT5 został wypchnięty ze swojego zwyczajowego miejsca przez aktywność Słońca. Jednak pod koniec listopada asteroida wróci do swojego domu – do pasa Arjuna. To grupa skał kosmicznych, krążących wokół Słońca po orbitach bardzo podobnych do ziemskiej.

Niektórzy szczęśliwcy będą nawet mogli zobaczyć wyjątkowy obiekt na nocnym niebie. Niestety obserwacja będzie wymagała profesjonalnego teleskopu (przynajmniej 30-calowy), gdyż obiekt jest ciemny i nieduży. Astronomowie będą go obserwować, przeprowadzą analizę spektroskopową i fotometryczną. To pozwoli lepiej poznać Asteroidę i jej pochodzenie.

Kosmiczne skały relatywnie często zbliżają się do Ziemi. Astronomowie dzielą wydarzenia tego typu na dwie kategorie. Epizody krótkie, takie jak nadchodzący, trwają od kilku dni do kilku miesięcy i zdarzają się kilka razy w ciągu dekady. W literaturze można znaleźć opis podobnego zjawiska z 2022 roku: 2022 NX1.

Długie epizody mogą trwać nawet kilka lat i wtedy obiekt okrąża Ziemię. Taka sytuacja ma miejsce raz na kilkadziesiąt lat. Naukowcy opisali takie zajście w 2020 roku (2020 CD3). Asteroidy, które na dłużej zostają mini-księżycami Ziemi, zbliżają się na odległość nawet poniżej 4,5 miliona kilometrów i mijają nas z prędkościami dość niskimi, jak na przestrzeń kosmiczną – 3,5 tysiąca kilometrów na godzinę. Właśnie dzięki temu asteroidy zostają związane grawitacyjnie i mogą towarzyszyć Ziemi w podróży wokół Słońca.

