Corning zbuduje w Strykowie największy kampus światłowodowy w UE
Amerykańska firma Corning rozpoczyna budowę nowej hali produkcyjnej w Strykowie. Inwestycja ma zaspokoić rosnący popyt na szybką łączność internetową w Europie i Afryce.
Tysiące nowych miejsc pracy pod Łodzią
W Strykowie powstanie trzeci zakład produkcyjny firmy Corning. Inwestycja ma stworzyć około 2500 nowych miejsc pracy dla lokalnej społeczności. Nowy obiekt o powierzchni ponad 35000 m2 zostanie otwarty w drugiej połowie 2026 roku. Nowa fabryka wspomoże rozwój nowoczesnej infrastruktury cyfrowej.
Dzięki rozbudowie pomagamy naszym klientom sprostać rosnącym wymaganiom nowej generacji sztucznej inteligencji w zakresie skali i gęstości, a jednocześnie przyspieszamy i upraszczamy procesy wdrożeniowe.
Jesteśmy obecni w Polsce od 25 lat i kraj ten pozostaje dla nas kluczowym ośrodkiem produkcyjno-rozwojowym. Nasz sukces wynika ze współpracy z lokalnymi szkołami i uczelniami technicznymi, dobrze rozwiniętej infrastruktury transportowej, silnego wsparcia ze strony partnerów publicznych oraz wysokich kompetencji i zaangażowania naszych pracowników.
Firma działa na polskim rynku już od ćwierć wieku. Poza halami pod Łodzią posiada też duży zakład produkcji światłowodów w Mszczonowie. Wybór lokalizacji w Strykowie wynika z bardzo dobrej infrastruktury transportowej i dostępu do kadr.
Polska jako ważny punkt na mapie przemysłu
Nową halę buduje deweloper SEGRO w ramach swojego parku logistycznego. Stryków znajduje się zaledwie 3 km od węzła autostrad A1 i A2. W procesie przygotowania całej transakcji uczestniczyła również firma doradcza JLL.
To, że jeden z naszych pierwszych klientów w Polsce decyduje się na tak znaczącą ekspansję po dwóch dekadach współpracy, jest dla nas najlepszym dowodem na to, że dostarczane przez nas budynki realnie wspierają długofalowe cele partnerów biznesowych.
Rozbudowa parku o kolejny, ekologiczny budynek dla tak innowacyjnej firmy jak Corning potwierdza, że Polska – a w szczególności Stryków – jest postrzegana przez globalnych liderów jako bezpieczny i perspektywiczny hub dla zaawansowanego przemysłu oraz kluczowy punkt na produkcyjnej mapie Europy.
Nowoczesne obiekty przemysłowe muszą obecnie spełniać surowe normy środowiskowe. Przedsiębiorstwa technologiczne szukają miejsc precyzyjnie dopasowanych do złożonych procesów produkcji. Takie inwestycje wspierają polską gospodarkę i tworzą stabilne warunki pracy.
Obecność firmy Corning w Strykowie to doskonały przykład dwóch dekad konsolidacji i rozwoju globalnego gracza w jednej lokalizacji. Świadczy to o najwyższej jakości zarządzania aktywami i elastyczności, której oczekują dziś najbardziej wymagający uczestnicy rynku.
Ponownie wspieraliśmy Corning w transakcji w SEGRO Logistics Park Stryków, oferując doradztwo w procesie negocjacji oraz analizę optymalnych rozwiązań dla długoterminowych potrzeb operacyjnych firmy. Najemcy z sektorów technologii coraz częściej poszukują wysoce wyspecjalizowanych projektów, które są precyzyjnie dopasowane do skomplikowanych procesów produkcyjnych oraz rygorystycznych norm środowiskowych.