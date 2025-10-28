Sklep Google Play będzie mógł poprosić o dowód? Zmiany na horyzoncie

Weryfikacja wieku coraz popularniejsza

W ciągu ostatnich miesięcy wiele się zmieniło odnośnie weryfikacji wieku w usługach Google. Firma wprowadziła weryfikację wieku, opartą na sztucznej inteligencji, w wyszukiwarce Google i YouTube. Wszystko wskazuje na to, że zmiany dosięgną też Sklep Play.

Dalsza część tekstu pod wideo

I tak kolejne zmiany zaczynają się od Stanów Zjednoczonych. Firma najwyraźniej rozszerza system weryfikacji na Sklep Play, wymagając od użytkowników potwierdzenia, że mają oni ukończone 18 lat. Jak podaje androidpolice.com, system ten jest niemal identyczny do tego, z jakim mamy do czynienia w YouTube i wymaga od użytkowników potwierdzenia wieku przed pobraniem niektórych aplikacji.

Google oferuje swoim użytkownikom cały wachlarz rozmaitych opcji, aby ten wiek potwierdzić. Można przesłać dokument tożsamości, zrobić sobie selfie, użyć karty kredytowej lub skorzystać z usługi zewnętrznej o nazwie verifymy.io. Dostępne metody weryfikacji różnią się w zależności od kraju i regionu.

Wdrażanie tej zmiany w aplikacji, jak podaje Android Police, dopiero się zaczyna i może potrwać różnie, w zależności od lokalizacji. Lepiej być świadomym, że tego typu monity mogą mieć miejsce. Kiedy użytkownik otrzyma komunikat odnośnie potwierdzenia wieku, podczas gdy będzie chciał pobrać jakąś aplikację, nie będzie zdziwiony.