Bezpieczeństwo

Rząd nie odpuszcza ws. cenzury Internetu. Są gotowe nowe przepisy

Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało nowe projekty ustaw, które wprowadzają do polskiego porządku prawnego przepisy związane z Aktem o usługach cyfrowych. Chodzi o możliwość blokowania treści w Internecie.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 12:24
2
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Rząd nie odpuszcza ws. cenzury Internetu. Są gotowe nowe przepisy

Rząd robi drugie podejście do przepisów, które pozwolą na blokowanie nielegalnych treści w Internecie. Pierwsza wersja została zawetowana przez prezydenta Karola Nawrockiego.

Dalsza część tekstu pod wideo

Blokada treści w Internecie

Chodzi w sumie o trzy ustawy, które miały wdrożyć w Polsce przepisy związane z unijnym rozporządzenie o usługach cyfrowych (DSA — Digital Services Act). Te nakładają obowiązek szybkiego reagowania, w tym usuwania nielegalnych treści w sieci.  Wymagane jest też wprowadzenie określonych procedur z tym związanych, w tym dotyczących zgłaszania i odwoływania się od takich decyzji.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Antywirus ESET NOD32 Antivirus BOX 3 URZĄDZENIA 2 LATA Kod aktywacyjny
Antywirus ESET NOD32 Antivirus BOX 3 URZĄDZENIA 2 LATA Kod aktywacyjny
0 zł
399.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 399.99 zł
Antywirus NORTON 360 Standard 10GB 2 URZĄDZENIA 1 ROK Kod aktywacyjny
Antywirus NORTON 360 Standard 10GB 2 URZĄDZENIA 1 ROK Kod aktywacyjny
-3 zł
62 zł - najniższa cena
Kup teraz 59 zł
Antywirus NORTON AntiVirus Plus 1 URZĄDZENIE 1 ROK Kod aktywacyjny
Antywirus NORTON AntiVirus Plus 1 URZĄDZENIE 1 ROK Kod aktywacyjny
0 zł
45 zł - najniższa cena
Kup teraz 45 zł
Advertisement

Rzecz w tym, że Karol Nawrocki zawetował proponowane zmiany. Prezydent uznał, że chociaż jest to sprawa niezwykle ważna, to proponowane zapisy są nadmiarowe i oznaczałyby w praktyce administracyjną cenzurę. Z tym stanowiskiem nie zgadzało się Ministerstwo Cyfryzacji. Resort utrzymywał, że przedstawiona prezydentowi propozycja zawierała między innymi poprawki Senatu, które wzmacniały sądową kontrolę nad procedurą.

Ostatecznie Krzysztof Gawkowski musiał przełknąć gorycz porażki. Dlatego też Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało nowe projekty ustaw, które mają wprowadzić przepisy do polskiego prawa. W sumie chodzi o dwa projekty, co ma przyspieszyć wdrożenie. Oba zostały już przekazane do wykazu prac legislacyjnych.

Pierwszy ustanawia Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej jako koordynatora ds. usług cyfrowych. Będzie on odpowiadał za nadzór nad stosowaniem przepisów, a także współpracę z Komisją Europejską, Radą Europejską i innymi państwami. 

Z kolei drugi projekt określa procedurę wydawania nakazów uniemożliwienia dostępu do treści nielegalnych, w tym o tematyce terrorystycznej, handlu ludźmi, ciężkich przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, nienawiści, poważnych przestępstw seksualnych, oszustw i nielegalnego obrotu towarami oraz usługami.

Nowa wersja ma wprowadzać silne gwarancje proceduralne, w tym prawo do sprzeciwu do sądu, brak rygoru natychmiastowej wykonalności czy też mechanizm przywracania dostępu do zablokowanych treści.

Image
telepolis
cenzura internetu akt o usługach cyfrowych Krzysztof Gawkowski DSA cenzura w internecie karol nawrocki Ministerstwo Cyfryzaji Prezydent Karol Nawrocki
Zródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: Rzeczpospolita