Rząd nie odpuszcza ws. cenzury Internetu. Są gotowe nowe przepisy

Rząd robi drugie podejście do przepisów, które pozwolą na blokowanie nielegalnych treści w Internecie. Pierwsza wersja została zawetowana przez prezydenta Karola Nawrockiego.

Blokada treści w Internecie

Chodzi w sumie o trzy ustawy, które miały wdrożyć w Polsce przepisy związane z unijnym rozporządzenie o usługach cyfrowych (DSA — Digital Services Act). Te nakładają obowiązek szybkiego reagowania, w tym usuwania nielegalnych treści w sieci. Wymagane jest też wprowadzenie określonych procedur z tym związanych, w tym dotyczących zgłaszania i odwoływania się od takich decyzji.

Rzecz w tym, że Karol Nawrocki zawetował proponowane zmiany. Prezydent uznał, że chociaż jest to sprawa niezwykle ważna, to proponowane zapisy są nadmiarowe i oznaczałyby w praktyce administracyjną cenzurę. Z tym stanowiskiem nie zgadzało się Ministerstwo Cyfryzacji. Resort utrzymywał, że przedstawiona prezydentowi propozycja zawierała między innymi poprawki Senatu, które wzmacniały sądową kontrolę nad procedurą.

Ostatecznie Krzysztof Gawkowski musiał przełknąć gorycz porażki. Dlatego też Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało nowe projekty ustaw, które mają wprowadzić przepisy do polskiego prawa. W sumie chodzi o dwa projekty, co ma przyspieszyć wdrożenie. Oba zostały już przekazane do wykazu prac legislacyjnych.

Pierwszy ustanawia Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej jako koordynatora ds. usług cyfrowych. Będzie on odpowiadał za nadzór nad stosowaniem przepisów, a także współpracę z Komisją Europejską, Radą Europejską i innymi państwami.

Z kolei drugi projekt określa procedurę wydawania nakazów uniemożliwienia dostępu do treści nielegalnych, w tym o tematyce terrorystycznej, handlu ludźmi, ciężkich przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, nienawiści, poważnych przestępstw seksualnych, oszustw i nielegalnego obrotu towarami oraz usługami.