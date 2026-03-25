Masz TP-Link? Pilnie zaktualizuj soft, twój router jest zagrożony

TP-Link ostrzega przed lukami bezpieczeństwa w swoich routerach 5G. Najpoważniejsza z nich została oznaczona jako krytyczna – pozwala cyberprzestępcom na ominięcie uwierzytelniania i wgranie do urządzenia złośliwego oprogramowania układowego.

Problem dotyczy dostępnych na polskim runku modeli Archer NX200, NX210, NX500 oraz NX600, w których wykryto błąd oznaczony symbolem CVE-2025-15517. Wykorzystując lukę w mechanizmie odpowiedniej weryfikacji, atakujący mogą bez żadnych uprawnień uzyskać dostęp do funkcji zarezerwowanych wyłącznie dla administratorów. To otwiera przestępcom drogę do zdalnej konfiguracji i modyfikacji oprogramowania.

Oprócz krytycznej podatności producent usunął również zaszyty na stałe klucz kryptograficzny w mechanizmie konfiguracyjnym. Ten błąd pozwalał uwierzytelnionym napastnikom na swobodne odszyfrowanie plików konfiguracyjnych, ich modyfikację oraz ponowne zaszyfrowanie. Dodatkowo rozwiązano dwa mniejsze problemy, które umożliwiały atakującym po zdobyciu praw administratora wykonywanie dowolnych komend.

TP-Link stanowczo zaleca wszystkim użytkownikom pobranie i instalację najnowszej wersji oprogramowania. Jednocześnie producent odcina się od odpowiedzialności za ewentualne skutki ataków, jeśli klienci zignorują to ostrzeżenie. Soft jest dostępny na stronie TP-Link.

TP-Link na bakier z cyberbezpieczeństwem

Ostatnie miesiące to trudny czas dla TP-Linka. We wrześniu ubiegłego roku firma musiała w pośpiechu łatać lukę zero-day w wielu modelach po zignorowaniu wcześniejszych raportów, a amerykańska agencja CISA wpisała kolejne luki firmy na listę aktywnie wykorzystywanych zagrożeń. Podatności te były eksploatowane między innymi przez botnet Quad7 do przejmowania kontroli nad domowymi sieciami.