Polsat Box Go kusi kibiców. Tę nowość pokochają albo znienawidzą
Polsat Box Go wprowadza nową funkcję dla fanów sportu – tryb PRO AI, który ma sprawić, że kibice nie ominą najważniejszych wydarzeń podczas transmisji. Obietnice są zachęcające, ale czy to się przyjmie?
Polsat Box Go wprowadza nowe funkcje wykorzystujące sztuczną inteligencję, które mają zmienić sposób oglądania sportu na żywo – tryb PRO AI. Są to błyskawicznie generowane skróty z najciekawszymi momentami meczu oraz automatyczne, natychmiastowe powiadomienia wideo na telefon o ważnych akcjach na boisku.
Z nowego rozwiązania mogą korzystać wszyscy użytkownicy serwisu podczas popularnych wydarzeń sportowych: Ligi Konferencji UEFA i Ligi Europy UEFA, PlusLigi i Ligi Mistrzów siatkarzy.
W trybie PRO AI sygnał z boiska jest poddawany automatycznej analizie za pomocą sztucznej inteligencji. Umożliwia to wykrywanie najciekawszych akcji w czasie rzeczywistym, tworzenie skrótów i natychmiastowe informowanie o nich użytkowników, dokładnie wtedy, gdy się dzieją. Polsat Box Go porównuje to do własnego analityka sportowego, który podaje esencję spotkania w idealnym momencie i wskazuje to, co najważniejsze.
Nowe funkcje:
- Skróty wideo z najlepszych momentów meczu – przy transmisjach LIVE pojawiła się dodatkowa opcja: „Zobacz skrót i oglądaj na żywo”, która pozwala błyskawicznie przeglądać najważniejsze momenty meczu. Po skorzystaniu z tej funkcji kibic w dowolnej chwili może wrócić do transmisji.
- Powiadomienia wideo push z meczu – fani sportu dzięki powiadomieniom na telefon lub komputer mogą natychmiast dowiedzieć się o najważniejszych akcjach i od razu je obejrzeć. W ten sposób nie zapomną o meczu, mogą niezwłocznie włączyć transmisję, a jeśli np. Robert Lewandowski strzeli gola, to momentalnie to zobaczą.
Tryb PRO AI wdrażany jest we współpracy z firmą WSC Sports, która dostarczyła technologię indeksowania i tworzenia klipów w czasie rzeczywistym. Firma współpracuj m.in. z NBA, ESPN, YouTubeTV, LaLiga i innymi organizacjami sportowymi, oferując kibicom treści sportowe odpowiednio dobrane przez AI.