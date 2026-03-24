Słynne filmowe ranczo powraca. Przed nami niezła serialowa petarda
Paramount właśnie wrzucił do sieci pierwszy zwiastun swojej najnowszej produkcji "Ranczo Duttonów". To oznacza tylko jedno - na ekrany wraca kontynuacja hitu Taylora Sheridana. Fani "Yellowstone" mają powody do radości. Znów wciągną ich bez reszty perypetie Beth Dutton i Ripa Wheeler'a.
Na fali sukcesu "Yellowstone" powstało już kilka produkcji, które można uznać za kontynuację serialu. Jak widać westernowe uniwersum to istna żyła złota. Mniej lub bardziej udane, świaczą o jednym - wątek farmerskiej rodziny wciąż jest "żywy" i ma potencjał. "Marshals: historia z Yellowstone" opowiada dalsze losy Kacy'ego (premiera miała miejsce 4 marca), a kolejną odsłoną kultowego rancza jest też najnowszy serial "Madison" (premiera 14 marca).
Ranczo Duttonów to pozycja, na którą większość fanów czeka z entuzjazmem, bowiem skupia się na dalszych losach ulubionej pary znanej z Yellowstone - krnąbrnej i słynącej z ciętego języka, Beth Dutton i lojalnego Ripa Wheller'a. Po raz kolejny w postacie te wcielają się Kelly Reilly oraz Cole Hauser. Obok nich zobaczymy także Ed'a Harris'a, Finn'a Little i Annette Bening.
Ranczo Duttonów - o czym opowiada serial?
Jak zwykle jest on o walce, toczonej tym razem, w południowym Teksasie. To tu zakochani przenoszą się po tym, jak pożoga zniszczyła ich ranczo w Montanie i zaczynają nowe życie. Ale konflikty szybko ich znajdą. Tym razem Beth i Rip walczą o to, aby zbudować wspólną przyszłość - z dala od duchów Yellowstone. Ale przyjdzie im się zmierzyć także z realnym wrogiem - nowym rywalizującym ranczem, które nie cofnie się przed niczym, aby osiągnąć swój cel.
"Ranczo Duttonów" będzie miało swoją premierę już 15 maja 2026 roku na Paramount+. Na platformie SkyShowtime pojawi się 22 maja. Serial składa się z dziewięciu epizodów. Zadebiutuje dwoma odcinkami, a następne będą pojawiały się co tydzień.