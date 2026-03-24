Słynne filmowe ranczo powraca. Przed nami niezła serialowa petarda

Na fali sukcesu "Yellowstone" powstało już kilka produkcji, które można uznać za kontynuację serialu. Jak widać westernowe uniwersum to istna żyła złota. Mniej lub bardziej udane, świaczą o jednym - wątek farmerskiej rodziny wciąż jest "żywy" i ma potencjał. "Marshals: historia z Yellowstone" opowiada dalsze losy Kacy'ego (premiera miała miejsce 4 marca), a kolejną odsłoną kultowego rancza jest też najnowszy serial "Madison" (premiera 14 marca).

Ranczo Duttonów to pozycja, na którą większość fanów czeka z entuzjazmem, bowiem skupia się na dalszych losach ulubionej pary znanej z Yellowstone - krnąbrnej i słynącej z ciętego języka, Beth Dutton i lojalnego Ripa Wheller'a. Po raz kolejny w postacie te wcielają się Kelly Reilly oraz Cole Hauser. Obok nich zobaczymy także Ed'a Harris'a, Finn'a Little i Annette Bening.

Ranczo Duttonów - o czym opowiada serial?

Jak zwykle jest on o walce, toczonej tym razem, w południowym Teksasie. To tu zakochani przenoszą się po tym, jak pożoga zniszczyła ich ranczo w Montanie i zaczynają nowe życie. Ale konflikty szybko ich znajdą. Tym razem Beth i Rip walczą o to, aby zbudować wspólną przyszłość - z dala od duchów Yellowstone. Ale przyjdzie im się zmierzyć także z realnym wrogiem - nowym rywalizującym ranczem, które nie cofnie się przed niczym, aby osiągnąć swój cel.