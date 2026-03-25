Nadchodzi nowa generacja Allegro One Box. Rozwiązuje poważną wadę

Allegro stale rozbudowuje swój autorski system automatów paczkowych, czyli Allegro One Box. Co można uznać za duży plus, ponieważ im więcej automatów tym łatwiejsze jest odebranie paczki.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK)
Obecnie sieć liczy sobie około 8 tysięcy automatów, jednak do końca 2026 roku ma stanąć 4 tysiące kolejnych. To znacznie zmniejszy problem z zamówieniami. Szczególnie w przypadkach, w których przesyłka trafia do pobliskiego automatu allegro, zamiast do Paczkomatu, co jest dość często zgłaszanym problemem, którym zajmuje się już UOKiK

Laptop za 669 zł zamówisz na Allegro A odbierzesz go np. w Allegro One Box

Automaty Allegro nowej generacji

Allegro One Box nowej generacji szczególnie przyczyni się do zmniejszenia tych luk. A to dlatego, że automaty te są niezależne energetycznie dzięki wbudowanemu magazynowi energii i panelom fotowoltaicznym na dachu. Nie wymagają więc zewnętrznego zasilania. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Skrzynka na listy VOREL 78540
Skrzynka na listy VOREL 78540
0 zł
37.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 37.99 zł
Skrzynka na listy VOREL 78541
Skrzynka na listy VOREL 78541
0 zł
37.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 37.99 zł
Skrzynka na listy VOREL 78542
Skrzynka na listy VOREL 78542
0 zł
37.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 37.99 zł
Advertisement
Czy takie rozwiązanie sprawdzi się także zimą? Jak najbardziej. Firma przekonała się o tym, testując od grudnia 15 takich automatów, które były ulokowane w Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu. Mimo krótkich dni i mocnych opadów śniegu te działały bez najmniejszych problemów. Energii w nich nie zabrakło i to mimo zachowania dużego wyświetlacza, oraz podświetlenia zmierzchowego z czujnikiem ruchu.

allegro Allegro One Box automat paczkowy
Źródła zdjęć: Damian Jaroszewski / Telepolis.pl
Źródła tekstu: DlaHandlu.pl